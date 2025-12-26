Crolla un muro sulla Statale Regina: paura a Tremezzina, strada chiusa e poi riaperta

Attimi di forte apprensione nella serata di Natale lungo la Statale Regina, principale arteria del Lago di Como. Poco prima delle 21 di oggi, 25 dicembre, un muro di contenimento è improvvisamente crollato a Portezza, nel tratto compreso tra Lenno e Mezzegra, nel territorio del comune di Tremezzina.

Il cedimento ha riguardato un muro che sosteneva una zona con prati e vegetazione in prossimità di alcune abitazioni. Secondo quanto emerso, il tratto interessato era già stato oggetto in passato di interventi di rinforzo a causa di segnali di instabilità. Il crollo ha provocato lo scivolamento di materiale sulla carreggiata, coinvolgendo parzialmente la corsia in direzione sud, verso Como.

La strada è stata immediatamente chiusa al traffico per consentire l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Menaggio, che hanno messo in sicurezza l’area. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di ANAS, ente gestore della statale, insieme ai rappresentanti del Comune, per le prime valutazioni sulla stabilità del versante e sulle condizioni di sicurezza.

Fortunatamente non si registrano persone coinvolte né feriti. Non si esclude che il cedimento possa essere collegato alle intense piogge che hanno interessato la zona nelle ultime ore, anche se saranno necessari accertamenti tecnici per chiarire con esattezza le cause del crollo.

Nella notte è arrivato l’aggiornamento ufficiale: alle 00.24 del 26 dicembre il sindaco di Tremezzina, Mauro Guerra, ha comunicato che la Statale Regina è stata riaperta al traffico, dopo le verifiche preliminari e la messa in sicurezza del tratto interessato. Restano comunque attesi ulteriori controlli nelle prossime ore.