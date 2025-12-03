Le cooperative al centro del cambiamento: l’assemblea 2025 di Confcooperative Insubria

L’assemblea generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 2025 Anno internazionale delle cooperative con il tema “Le cooperative costruiscono un mondo migliore”, riconoscendo il loro ruolo nel promuovere lo sviluppo sostenibile e promuovere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Per l’assemblea 2025 Confcooperative Insubria ha stabilito un programma distribuito su due giornate, il 5 e 6 dicembre, dedicate al ruolo delle cooperative nella costruzione di un futuro più equo e sostenibile.

Il primo incontro si terrà a Varese, nella Sala Convegni della Provincia a Villa Recalcati. Dopo la registrazione dei partecipanti alle 9.15, la mattinata si aprirà con i saluti istituzionali e proseguirà con la relazione del presidente Mauro Frangi.

Il tema scelto, “Le imprese rigenerate dai lavoratori“, mette al centro le esperienze di rigenerazione cooperativa e il valore dei lavoratori come motore di rilancio aziendale. Seguirà una tavola rotonda che offrirà un confronto diretto tra testimonianze e pratiche innovative, per poi concludere i lavori alle 12.30.

SECONDA GIORNATA

La seconda giornata, dedicata al tema “Curare la salute”, si svolgerà sabato 6 dicembre alla Biblioteca Comunale “V. Antonini” di Lenno, nel Comune di Tremezzina. Dopo l’accoglienza delle 10.20 e i saluti del sindaco Mauro Guerra, la parola tornerà al presidente Frangi, cui seguirà l’illustrazione del modello della Cooperativa Medici Insubria, esempio concreto di integrazione tra professionalità sanitaria e forma cooperativa.

La mattinata si chiuderà con il dibattito e le conclusioni affidate al vicepresidente di Confcooperative Sanità, Patrizio Tambini. Anche per questa giornata è richiesta la conferma di partecipazione alla segreteria organizzativa.