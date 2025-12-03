Doppia trasferta in vista per il Varese: si parte da Tortona
Inizia con due gare lontano da casa il mese di dicembre per i biancorossi. Nel Derthona squalificato il varesino Marcaletti
Chiuso il mese di novembre con il pareggio contro il Celle Varazze, il Varese approccia dicembre sapendo che dovrà affrontare le prime due partite lontano da casa. Per i biancorossi, infatti, all’orizzonte ci saranno due trasferte: si parte domenica 7 dicembre a Tortona, a seguire domenica 14 dicembre il viaggio a Saluzzo.
Saranno due impegni ostici per la squadra di mister Andrea Ciceri. Il Tortona – squadra di buon talento – arriva da un ko interno contro la Sanremese, un passo falso contro pronostico. La squadra tortonese, allenata da Pietro Buttu, vorrà certamente rifarsi della sconfitta e contro il Varese proverà a tornare alla vittoria. Tra i leoncelli mancherà per squalifica il varesino Emanuele Marcaletti, espulso per doppia ammonizione nel corso dell’ultima partita.
La domenica successiva il Varese proverà a sfatare il tabù Saluzzo, Campo da sempre avaro di gioie per il Varese. Come però specificato da Mister Ciceri bisognerà pensare una gara alla volta e la stretta attualità impone di concentrarsi sulla sfida che si svolgerà allo stadio dedicato a Fausto Coppi. Sarà da tenere sotto la lente di ingrandimento l’attacco del Derthona: sia il fantasioso mancino Filippo Scalzi, sia il centravanti Daniele Buongiorno hanno trovato la via della rete con costanza in questa prima parte di stagione e saranno da tenere sotto stretta osservazione.
In casa biancorossa non ci sono indisponibili e anche il difensore Federico Bertoni ha ripreso il normale lavoro con il gruppo. Dopo sette punti conquistati nelle ultime tre partite, l’obiettivo è quello di tenere aperta la striscia positiva e concludere al meglio questo 2025 con il quale si chiuderà anche il girone di andata.
Intanto con dicembre si è aperta la finestra di mercato per i dilettanti. Non si registrano al momento movimenti ufficiali in biancorosso, anche se l’esterno Vittorio Salera è già tornato alla Cremonese e anche il portiere classe 2006 Omar Rugginenti potrebbe accasarsi altrove.
