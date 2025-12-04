Elicottero precipita a Sondrio, miracolosamente salvi i passeggeri

Vasto spiegamento di soccorsi in azione nella mattinata di giovedì 4 dicembre a Lanzada, in provincia di Sondrio. Secondo quanto comunicato dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, verso le ore 9, in località Le Prese un elicottero privato è precipitato contro una parete rocciosa in una zona particolarmente impervia. Il velivolo sarebbe stato impegnato in lavori in quota e a bordo si trovavano il pilota e due operai.

Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno attivato un imponente dispositivo di soccorso. Dalla base di Malpensa si è alzato in volo l’elicottero Drago 166 del reparto volo lombardo, con personale elisoccorritore specializzato. Parallelamente, da terra è stata inviata una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Comando provinciale di Sondrio, addestrata per operazioni in ambienti ostili e difficili da raggiungere.

Gli specialisti aerosoccorritori del Reparto Volo dei Vigili del fuoco hanno operato per la messa in sicurezza dell’aeromobile precipitato. Una volta concluse le operazioni tecniche, l’area è stata posta sotto sequestro dalle autorità competenti per consentire l’avvio degli accertamenti sulle cause dell’incidente.

