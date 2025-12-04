Elicottero precipita a Sondrio, miracolosamente salvi i passeggeri
Il mezzo privato è caduto contro una parete rocciosa in una zona particolarmente impervia. Il velivolo sarebbe stato impegnato in lavori in quota e a bordo si trovavano il pilota e due operai. Anche il Drago di Malpensa impegnato nei soccorsi
Vasto spiegamento di soccorsi in azione nella mattinata di giovedì 4 dicembre a Lanzada, in provincia di Sondrio. Secondo quanto comunicato dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, verso le ore 9, in località Le Prese un elicottero privato è precipitato contro una parete rocciosa in una zona particolarmente impervia. Il velivolo sarebbe stato impegnato in lavori in quota e a bordo si trovavano il pilota e due operai.
Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno attivato un imponente dispositivo di soccorso. Dalla base di Malpensa si è alzato in volo l’elicottero Drago 166 del reparto volo lombardo, con personale elisoccorritore specializzato. Parallelamente, da terra è stata inviata una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Comando provinciale di Sondrio, addestrata per operazioni in ambienti ostili e difficili da raggiungere.
Gli specialisti aerosoccorritori del Reparto Volo dei Vigili del fuoco hanno operato per la messa in sicurezza dell’aeromobile precipitato. Una volta concluse le operazioni tecniche, l’area è stata posta sotto sequestro dalle autorità competenti per consentire l’avvio degli accertamenti sulle cause dell’incidente.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Felice su Urbanistica e PGT, nuovo scontro tra Police e la Maggioranza sul nuovo supermercato a Cassano Magnago
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.