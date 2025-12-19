Ferrazzi: “Rafforzare gli ospedali del Varesotto e sostenere le realtà educative del territorio”

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato il Bilancio di previsione 2026–2028. Per il 2026 sono previsti 34 miliardi di euro, di cui 24 miliardi destinati alla sanità.

Nel corso della sessione di bilancio, Luca Ferrazzi, Presidente del Gruppo Misto, ha sostenuto e fatto approvare ordini del giorno finalizzati a rafforzare i presìdi ospedalieri esistenti, con particolare riferimento alla provincia di Varese, oggi alle prese con carenze strutturali e organizzative in una fase delicata di attesa per la realizzazione del nuovo Ospedale di Malpensa.

«In questa fase di transizione – sottolinea Ferrazzi – è fondamentale non abbassare l’attenzione sugli ospedali del territorio varesino. Occorre garantire risorse, servizi e continuità assistenziale ai cittadini, evitando che l’attesa per il nuovo ospedale si traduca in un indebolimento dei presìdi esistenti».

Via libera anche a un ordine del giorno che impegna la Regione ad incrementare le risorse a sostegno di oratori e parrocchie, riconosciuti come presìdi educativi e sociali fondamentali per le comunità locali.

«Sostenere gli oratori – aggiunge Ferrazzi – significa investire nei giovani e offrire un aiuto concreto alle famiglie del territorio. Sono realtà che garantiscono inclusione, educazione e servizi essenziali durante tutto l’anno, in particolare nei mesi estivi».

Approvati infine ordini del giorno per rafforzare le risorse alle Province, destinati alla messa in sicurezza delle strade provinciali, tema particolarmente sentito anche nel Varesotto.