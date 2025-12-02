Festa alla Liuc per i 150 della “Dean’s list”: premiati i laureati eccellenti

Una cerimonia molto partecipata e dedicata agli studenti “eccellenti”, quella che lunedì 1 dicembre ha visto quasi 150 laureati magistrali riempire l’aula Bussolati della LIUC per ricevere l’attestato della Dean’s List.

Un riconoscimento che il rettore Anna Gervasoni ha voluto assegnare personalmente a chi ha concluso il percorso universitario con il massimo dei voti: 110 e lode e una media esami superiore ai 29/30.

Accompagnati da parenti e amici, i laureati hanno risposto alla chiamata dell’ateneo per quello che è diventato un momento di ritrovo ufficiale. Dalla fondazione dell’Ateneo, nel 1991, si sono laureati 15mila studenti, di cui 500 con il proprio nome e cognome nella Dean’s list, adesso in bella mostra all’ingresso dell’aula magna.

«Vogliamo valorizzare i nostri talenti e ringraziarli per l’impegno, molti di loro hanno fatto e stanno facendo carriere significative in Italia e all’estero – ha dichiarato Gervasoni –. Crediamo nell’importanza di questo riconoscimento, nel senso di appartenenza a una community che ci unisce e nella possibilità che siano proprio loro, i nostri Alumni, a farsi ambasciatori dell’Università in cui si sono formati».