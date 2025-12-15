Lavori strutturali, riorganizzati i servizi della Casa di Comunità di Arcisate

La Casa della Comunità di Arcisate, in Via Campi Maggiori 23, è interessata da interventi di adeguamento strutturale finanziati dal PNRR, che proseguiranno nelle prossime settimane. Questa nuova fase dei lavori rende necessaria una riorganizzazione temporanea dei percorsi interni, della collocazione dei servizi e degli orari del CUP. L’Azienda tiene a precisare che nessun servizio sarà trasferito in edifici esterni alla struttura.

L’accesso per l’utenza durante questo periodo sarà garantito esclusivamente dall’ingresso laterale della struttura, sempre in Via Campi Maggiori 23, e sarà opportunamente segnalato con apposita cartellonistica.

A partire dal 17 dicembre, il Centro Unico di Prenotazione (CUP) adotterà una nuova articolazione oraria. Le attività saranno garantite dalle 7:45 alle 9:30 per l’accettazione del Laboratorio Analisi e per il pagamento delle visite programmate nella giornata. Successivamente, dalle 9:30 alle 15:00, sarà attivo il servizio di prenotazioni, con l’ultimo numero erogato alle 15:00. Si ricorda che i pagamenti potranno essere effettuati esclusivamente tramite bancomat.

Inoltre, tra il 15 e il 19 dicembre, alcuni servizi avranno una nuova collocazione all’interno dello stesso edificio. Il Servizio di Continuità Assistenziale sarà trasferito il 16 dicembre e sarà operativo dal medesimo giorno al primo piano della struttura; l’accesso al servizio continua ad avvenire tramite il numero unico 116 117. Dal 17 dicembre, il CUP, il Punto Prelievi e la Sede Vaccinale saranno accessibili al secondo piano, mentre il servizio di Scelta e Revoca sarà disponibile al primo piano. È confermato che gli ambulatori di Otorinolaringoiatria, Odontostomatologia e Igiene Dentale sono tornati pienamente operativi nella Casa della Comunità.

Rimangono temporaneamente attivi nella sede di Via Matteotti 20 i servizi ADI (Assistenza Domiciliare Integrata), Protesica e lo Sportello Prenotazione Commissione Patenti, fino al completamento degli interventi. Tutti i trasferimenti e le modifiche sopra indicati sono temporanei e saranno in vigore solo per il periodo necessario allo svolgimento dei lavori. L’Azienda si scusa per gli eventuali disagi e ringrazia l’utenza per la collaborazione dimostrata.