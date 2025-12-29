Oro senza precedenti: il 2025 entra nella storia dei metalli preziosi
Quotazioni record per il metallo giallo, mentre argento corre ancora di più e l’energia frena tra petrolio in calo e gas ai minimi annuali
Il 2025 sarà ricordato come l’anno dei record per l’oro. Nell’ultimo trimestre il metallo giallo ha messo a segno un’accelerazione impressionante, passando dai 3.812 dollari l’oncia del 30 settembre ai 4.514 dollari toccati nella seduta di Santo Stefano. Un balzo che consolida un rialzo complessivo del 72,84% da inizio anno, confermando l’oro come bene rifugio per eccellenza in una fase di forte incertezza geopolitica e finanziaria.
A brillare ancora di più è stato però l’argento. Alla vigilia di fine anno il metallo ha chiuso con un balzo del 4,2% a 74,89 dollari l’oncia, dopo aver toccato in giornata un massimo di 75,63 dollari. Il bilancio dal 1° gennaio è clamoroso: +158,5%, una performance che surclassa quella dell’oro e segnala un forte interesse speculativo e industriale.
Scenario opposto per le materie prime energetiche. Il petrolio ha chiuso l’anno sotto pressione: il Wti il 26 dicembre ha ceduto il 2,76% a 56,74 dollari al barile, con un calo annuo del 20,89%, mentre il Brent è sceso del 2,57% a 60,64 dollari, lasciando sul terreno il 18,76%. Secondo gli analisti, i prezzi scontano l’avvio di nuovi colloqui di pace sull’Ucraina e una possibile riapertura dei mercati al petrolio russo. Debole anche il gas naturale: sul Ttf di Amsterdam quota 28,1 euro al MWh, in calo del 42,53% da inizio anno, nonostante un breve rimbalzo legato alle previsioni di freddo invernale.
