Pirati della strada in Canton Ticino: raffica di denunce e velocità folli fino a 191 km/h
Il bilancio della Polizia cantonale tra ottobre e dicembre rivela infrazioni gravissime. Tra i casi risolti anche una corsa avvenuta due anni fa, individuata grazie ai social media
La Polizia cantonale ha diffuso un resoconto allarmante relativo ai controlli mirati sulla velocità effettuati tra la fine di ottobre e la metà di dicembre 2025. L’attività di prevenzione, volta a contrastare le gravi violazioni alla Legge sulla circolazione stradale (LCStr), ha portato all’individuazione di diversi “pirati della strada” che hanno sfrecciato nei centri abitati e sulle arterie cantonali a velocità ben oltre i limiti consentiti.
Il bilancio si è aperto a fine ottobre a Castel San Pietro, dove un motociclista di 22 anni è stato intercettato a 105 km/h in una zona con limite di 50. Pochi giorni dopo, a Pianezzo, un altro centauro di 20 anni ha raggiunto i 107 km/h su un tratto analogo. La situazione è apparsa ancora più critica a metà dicembre a Biasca, quando un automobilista di 33 anni è stato fermato mentre viaggiava a 140 km/h in via Gottardo, superando di quasi tre volte il limite urbano. Per quest’ultimo è scattata anche l’accusa di elusione dei provvedimenti per l’accertamento dell’incapacità alla guida.
Le indagini della Polizia cantonale sono riuscite a risalire anche a episodi non rilevati in diretta dai radar, avvalendosi di segnalazioni e accertamenti mirati sui social media. Grazie a queste verifiche, gli agenti hanno denunciato un 25enne del Locarnese che, circa due anni fa, aveva percorso via In Tirada a Sant’Antonino alla velocità folle di 191 km/h dove il limite è di 80. Parallelamente, un 19enne è stato identificato come l’autore di una corsa a 177 km/h avvenuta a Bissone all’inizio di dicembre. Tutti i conducenti coinvolti sono stati denunciati al Ministero pubblico e hanno subito l’immediato ritiro della licenza di condurre.
In vista delle festività natalizie, la Polizia cantonale ha rinnovato l’appello alla massima prudenza, sottolineando come l’alcol e l’eccesso di velocità rappresentino le principali minacce alla sicurezza pubblica. L’invito alle cittadine e ai cittadini è quello di mettersi alla guida solo in condizioni idonee, scegliendo mezzi pubblici o trasporti alternativi in caso di consumo di alcolici. Le autorità hanno confermato che i controlli stradali proseguiranno con intensità durante tutto il periodo delle feste per monitorare i comportamenti più pericolosi e garantire l’incolumità di tutti gli utenti della strada.
