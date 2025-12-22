Pirati della strada in Canton Ticino: raffica di denunce e velocità folli fino a 191 km/h

La Polizia cantonale ha diffuso un resoconto allarmante relativo ai controlli mirati sulla velocità effettuati tra la fine di ottobre e la metà di dicembre 2025. L’attività di prevenzione, volta a contrastare le gravi violazioni alla Legge sulla circolazione stradale (LCStr), ha portato all’individuazione di diversi “pirati della strada” che hanno sfrecciato nei centri abitati e sulle arterie cantonali a velocità ben oltre i limiti consentiti.

Il bilancio si è aperto a fine ottobre a Castel San Pietro, dove un motociclista di 22 anni è stato intercettato a 105 km/h in una zona con limite di 50. Pochi giorni dopo, a Pianezzo, un altro centauro di 20 anni ha raggiunto i 107 km/h su un tratto analogo. La situazione è apparsa ancora più critica a metà dicembre a Biasca, quando un automobilista di 33 anni è stato fermato mentre viaggiava a 140 km/h in via Gottardo, superando di quasi tre volte il limite urbano. Per quest’ultimo è scattata anche l’accusa di elusione dei provvedimenti per l’accertamento dell’incapacità alla guida.

Le indagini della Polizia cantonale sono riuscite a risalire anche a episodi non rilevati in diretta dai radar, avvalendosi di segnalazioni e accertamenti mirati sui social media. Grazie a queste verifiche, gli agenti hanno denunciato un 25enne del Locarnese che, circa due anni fa, aveva percorso via In Tirada a Sant’Antonino alla velocità folle di 191 km/h dove il limite è di 80. Parallelamente, un 19enne è stato identificato come l’autore di una corsa a 177 km/h avvenuta a Bissone all’inizio di dicembre. Tutti i conducenti coinvolti sono stati denunciati al Ministero pubblico e hanno subito l’immediato ritiro della licenza di condurre.

In vista delle festività natalizie, la Polizia cantonale ha rinnovato l’appello alla massima prudenza, sottolineando come l’alcol e l’eccesso di velocità rappresentino le principali minacce alla sicurezza pubblica. L’invito alle cittadine e ai cittadini è quello di mettersi alla guida solo in condizioni idonee, scegliendo mezzi pubblici o trasporti alternativi in caso di consumo di alcolici. Le autorità hanno confermato che i controlli stradali proseguiranno con intensità durante tutto il periodo delle feste per monitorare i comportamenti più pericolosi e garantire l’incolumità di tutti gli utenti della strada.