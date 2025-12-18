Scontro sui tornanti verso Ponte Tresa, tre feriti
È successo poco dopo le 19.15, sul posto il sistema Areu-118 ha inviato ben tre ambulanze dalle sedi Croce Rossa della zona e dall'Sos Besano, oltre a un'automedica
Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 18 dicembre, lungo la strada statale 233, sui tornantoni che dalla val Marchirolo scendono a Ponte Tresa.
È successo poco dopo le 19.15, sul posto il sistema Areu-118 ha inviato ben tre ambulanze dalle sedi Croce Rossa della zona e dall’Sos Besano, oltre a un’automedica.
Sono state soccorse cinque persone, una ragazza di 19 anni, un ragazzo di 27, una donna di 35 e due uomini di 44 e 46 anni. Tre di loro hanno avuto bisogno di cure in ospedale. Nessuno è grave.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
michele_drive su Commercianti in rivolta per la ciclabile a Belforte: Angei chiede una commissione urgente
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.