Scontro sui tornanti verso Ponte Tresa, tre feriti

È successo poco dopo le 19.15, sul posto il sistema Areu-118 ha inviato ben tre ambulanze dalle sedi Croce Rossa della zona e dall'Sos Besano, oltre a un'automedica

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 18 dicembre, lungo la strada statale 233, sui tornantoni che dalla val Marchirolo scendono a Ponte Tresa.

È successo poco dopo le 19.15, sul posto il sistema Areu-118 ha inviato ben tre ambulanze dalle sedi Croce Rossa della zona e dall’Sos Besano, oltre a un’automedica.

Sono state soccorse cinque persone, una ragazza di 19 anni, un ragazzo di 27, una donna di 35 e due uomini di 44 e 46 anni. Tre di loro hanno avuto bisogno di cure in ospedale. Nessuno è grave.

Pubblicato il 18 Dicembre 2025
