Separati dai genitori da ragazzi, si ritrovano e si sposano a 61 anni

Una favola di Natale che strappa un sorriso e regala emozioni. È la storia di Adriana e Riccardo, due 61enni che convoleranno a nozze il prossimo 29 dicembre.

In sè, la notizia non dovrebbe destare sorpresa: ci si sposa e a tutte le età, questo non è così particolare o un qualcosa da finire su un giornale. Ma la storia di questa coppia di Ferno rende le prossime nozze un sogno finalmente realizzato da chi avrebbe dovuto e voluto farlo oltre quarant’anni fa.

Adriana Laganà e Riccardo Tomaino, quando hanno scelto di raccontare a VareseNews la loro storia d’amore, sono partiti da molto lontano.

«Ci siamo conosciuti da giovanissimi, alle scuole medie, nel nostro paesino, a Cirò Marina, in provincia di Crotone – racconta Adriana, mentre al suo fianco Riccardo annuisce complice – e ci siamo innamorati immediatamente. Siamo stati insieme per tre anni, vivendo momenti felici e legandoci profondamente».

Subito dopo, un evento che ha influenzato le loro intere vite. È Adriana a proseguire il racconto, tradendo l’emozione e una rabbia antica: «I miei genitori scoprirono la nostra relazione e, non approvandola, decisero di separarci. Col massimo riserbo mi mandarono in collegio, con lo scopo di tenerci lontani».

Riccardo era ignaro del trasferimento della fidanzata: «Iniziai ad andare a cercarla sotto casa, ad attenderla in paese, ma di Adriana non seppi più nulla. Nessuno mi dava notizie, nessuno aveva informazioni per me».

La situazione lo spinse a voltare pagina:«Immaginai di tutto, fino a ipotizzare Adriana non mi volesse più».

Intanto, la fidanzata era in collegio, chiusa nel dolore e incapace di dimenticare il ragazzo. Passò però il tempo e Riccardo scelse di andare avanti, ma il destino beffardo li rimise uno vicino all’altra, seppur in mutate condizioni.

«Riccardo si fidanzò con una nuova ragazza, che iniziò a frequentare il mio stesso collegio. Io non sapevo nulla – svela con sincerità Adriana – fino a quando un giorno lui venne a trovarla e li vidi insieme. Mi nascosi dietro un albero e non mi feci vedere, piansi tanto, ma non volli frappormi fra loro».

Passarono gli anni, Adriana e Riccardo presero ciascuno la propria strada, custodendo nel cuore la memoria di un amore giovanile innocente, ma forte.

Si sposarono entrambi, interrompendo entrambi a distanza di anni quelle relazioni. Poi, con la complicità dei social, ci fu l’occasione di un incontro, a distanza di decenni dagli anni dell’amore giovanile.

«Rivedersi fu molto intenso – confida Riccardo con sincerità – ma in quel momento avevo una compagna e non accadde nulla fra noi. Adriana si allontanò col magone e io non posso negare che questo mi colpì profondamente».

Passarono altri anni, intanto ciascuno dei due viveva la propria vita, impegnati fra lavoro e vita privata. Riccardo e i suoi spostamenti di lavoro fra Germania e Italia. Adriana impegnata con il volontariato e l’associazione Cuorieroi. Ma gli ingranaggi del destino ruotarono ancora, fino a creare la combinazione giusta per riallineare queste due esistenze.

«Ci siamo rincontrati a distanza di tempo e finalmente, single entrambi, ci siamo fermati e ci siamo guardati negli occhi, ritrovando l’intesa di quando eravamo ragazzi» raccontano i futuri sposi all’unisono. Un’unione della quale sorride compiaciuta anche Valentina, la figlia di Adriana, che ha accolto Riccardo come un padre.

Il prossimo 29 dicembre da questa unione nascerà ufficialmente una famiglia: «Abbiamo deciso di sposarci. Le nozze saranno celebrate in comune a Ferno e il mio testimone sarà il caro amico Antonino Galici, il Capitan America di Cuorieroi» condivide con noi la futura sposa.

Non serviranno però poteri da supereroi: la vera magia è stata l’amore a innescarla.

«Stiamo realizzando il nostro desiderio di ragazzi. Il nostro sogno, interrotto allora, ora si potrà concretizzare» ci sussurra Adriana, guardando il suo uomo finalmente al suo fianco.

«Siamo stati allontanati e nella vita abbiamo fatto entrambi scelte sbagliate. Se avessi potuto sposarla allora, da ragazzo, in tutta la mia vita ci sarebbe stata solo lei: Adriana sarebbe stato il primo e unico amore – commenta Riccardo, ma poi i rimpianti spariscono e resta il sentimento più forte, la felicità – Adesso non vogliamo più guardare indietro. Solo guardare avanti ed essere felici. E non importa se abbiamo dovuto aspettare di avere 61 anni per farlo».

Sarà dunque un Natale di emozioni a Ferno per una famiglia che, finalmente unita, è pronta a coronare un sogno. A questa dolce coppia di innamorati gli auguri da parte di chi scrive e della redazione di VareseNews.