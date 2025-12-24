Varese News

Tempo Libero

Natale nel Varesotto

Ternate

Ternate festeggia con le proiezioni natalizie alla biblioteca

In programma Le Cinque Leggende e la commedia con Kate Winslet per una giornata di cinema gratis

biglietti spettacolo -Cinema - teatro
Spettacoli

27 Dicembre 2025

La biblioteca di Ternate si trasforma in una sala cinematografica per un doppio appuntamento di Natale. Sabato 27 dicembre lo spazio comunale ospiterà due proiezioni gratuite pensate per emozionare tutte le età. Si parte nel pomeriggio alle 16:30 con il film di animazione Le Cinque Leggende, per catapultare i bambini e le famiglie nel clima magico delle feste.

La programmazione prosegue in serata alle 20:45 con la commedia romantica L’amore non va in vacanza. La pellicola, che vede protagoniste Kate Winslet e Cameron Diaz, è il film ideale per trascorrere insieme un momento di leggerezza nel cuore delle festività.

L’ingresso in biblioteca per entrambe le proiezioni è libero e aperto a tutti senza necessità di prenotazione.

Organizzato da

24 Dicembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.