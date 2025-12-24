Ternate
Ternate festeggia con le proiezioni natalizie alla biblioteca
In programma Le Cinque Leggende e la commedia con Kate Winslet per una giornata di cinema gratis
La biblioteca di Ternate si trasforma in una sala cinematografica per un doppio appuntamento di Natale. Sabato 27 dicembre lo spazio comunale ospiterà due proiezioni gratuite pensate per emozionare tutte le età. Si parte nel pomeriggio alle 16:30 con il film di animazione Le Cinque Leggende, per catapultare i bambini e le famiglie nel clima magico delle feste.
La programmazione prosegue in serata alle 20:45 con la commedia romantica L’amore non va in vacanza. La pellicola, che vede protagoniste Kate Winslet e Cameron Diaz, è il film ideale per trascorrere insieme un momento di leggerezza nel cuore delle festività.
L’ingresso in biblioteca per entrambe le proiezioni è libero e aperto a tutti senza necessità di prenotazione.