Traffico bloccato sulla SS 336 “dell’Aeroporto di Malpensa” per incidente in galleria

Sul posto il personale Anas, la Polizia Stradale di Varese, i Vigili del Fuoco di Varese e la centrale Soreu Pianura

Traffico temporaneamente paralizzato domenica pomeriggio sulla SS 336 “dell’Aeroporto di Malpensa” in direzione Magenta, a causa di un incidente avvenuto all’interno della galleria Villoresi, al km 17, nel territorio di Castano Primo (MI).

Secondo le prime informazioni, un veicolo è finito contro un ostacolo. Nell’impatto è rimasta coinvolta una persona, un uomo di 20 anni. L’intervento è classificato con codice giallo secondo Anas, mentre i soccorritori sanitari hanno attivato un’ambulanza di base in codice verde. La missione risulta tuttora in corso.

Pubblicato il 07 Dicembre 2025
