Calici in Villa: a Castano Primo la prima fiera mercato dei vini italiani di qualità

Castano Primo si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento dedicato all’eccellenza enologica italiana. Sabato 14 e domenica 15 febbraio la storica Villa Rusconi ospiterà

Calici in Villa

la prima fiera mercato dei vini italiani di qualità organizzata in città, ideata e curata da VALe20, realtà attiva nel settore eventi e comunicazione

Per due giorni la villa si trasformerà in un elegante salotto del vino, accogliendo 25 cantine selezionate da tutta Italia e offrendo a visitatori, appassionati e operatori del settore un’esperienza immersiva dedicata al gusto, alla cultura del vino e alla convivialità.

La scelta della location non è casuale. Villa Rusconi rappresenta un importante patrimonio architettonico e culturale per la città di Castano Primo: un luogo carico di storia e identità, capace di valorizzare e amplificare l’esperienza dell’evento. Gli ambienti della villa, con le sue sale di rappresentanza, offriranno una cornice raffinata e autentica, creando un dialogo naturale tra cultura, territorio e tradizione enologica

Calici in Villa propone un viaggio enologico autentico, durante il quale il pubblico potrà incontrare direttamente i produttori, ascoltare le loro storie, conoscere le scelte produttive e degustare liberamente vini e distillati, senza limiti. Un percorso pensato per esplorare territori, vitigni, tradizioni e visioni contemporanee del vino italiano

A rendere l’esperienza ancora più completa, la cucina d’autore: uno chef firmerà un menu esclusivo creato ad hoc, con abbinamenti studiati per valorizzare ogni calice e trasformare la visita in un autentico percorso sensoriale.

Il percorso di Calici in Villa attraverserà vini rossi, bianchi, rosati, bollicine e distillati artigianali, raccontando le eccellenze enologiche delle diverse regioni italiane in un format che unisce qualità, racconto e valorizzazione del territorio.

Biglietti in prevendita

Wine 10 euro Food 15 euro Food & Wine 25 euro



Biglietti in cassa

Wine 15 euro Food 20 euro Food & Wine 30 euro



Orari di apertura

Sabato dalle 11.00 alle 21.00 Domenica dalle 11.00 alle 19.00



L’evento è garantito anche in caso di maltempo.

Per avere maggiori informazioni è possiible chiamare (o scrivere un messaggio WhatsApp) al numero 3515853658 o scrivere a info@vale20.it