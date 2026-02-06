Castano Primo - Evento sponsorizzato
Calici in Villa: a Castano Primo la prima fiera mercato dei vini italiani di qualità
Calici in Villa: vino, territorio e degustazioni nella cornice di Villa Rusconi a Castano Primo
Castano Primo si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento dedicato all’eccellenza enologica italiana. Sabato 14 e domenica 15 febbraio la storica Villa Rusconi ospiterà
Calici in Villa
la prima fiera mercato dei vini italiani di qualità organizzata in città, ideata e curata da VALe20, realtà attiva nel settore eventi e comunicazione
Per due giorni la villa si trasformerà in un elegante salotto del vino, accogliendo 25 cantine selezionate da tutta Italia e offrendo a visitatori, appassionati e operatori del settore un’esperienza immersiva dedicata al gusto, alla cultura del vino e alla convivialità.
La scelta della location non è casuale. Villa Rusconi rappresenta un importante patrimonio architettonico e culturale per la città di Castano Primo: un luogo carico di storia e identità, capace di valorizzare e amplificare l’esperienza dell’evento. Gli ambienti della villa, con le sue sale di rappresentanza, offriranno una cornice raffinata e autentica, creando un dialogo naturale tra cultura, territorio e tradizione enologica
Calici in Villa propone un viaggio enologico autentico, durante il quale il pubblico potrà incontrare direttamente i produttori, ascoltare le loro storie, conoscere le scelte produttive e degustare liberamente vini e distillati, senza limiti. Un percorso pensato per esplorare territori, vitigni, tradizioni e visioni contemporanee del vino italiano
A rendere l’esperienza ancora più completa, la cucina d’autore: uno chef firmerà un menu esclusivo creato ad hoc, con abbinamenti studiati per valorizzare ogni calice e trasformare la visita in un autentico percorso sensoriale.
Il percorso di Calici in Villa attraverserà vini rossi, bianchi, rosati, bollicine e distillati artigianali, raccontando le eccellenze enologiche delle diverse regioni italiane in un format che unisce qualità, racconto e valorizzazione del territorio.
Biglietti in prevendita
-
- Wine 10 euro
- Food 15 euro
- Food & Wine 25 euro
Biglietti in cassa
-
- Wine 15 euro
- Food 20 euro
- Food & Wine 30 euro
Orari di apertura
-
- Sabato dalle 11.00 alle 21.00
- Domenica dalle 11.00 alle 19.00
L’evento è garantito anche in caso di maltempo.
Per avere maggiori informazioni è possiible chiamare (o scrivere un messaggio WhatsApp) al numero 3515853658 o scrivere a info@vale20.it