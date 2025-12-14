Varese News

Volontari in azione a Vergiate sulla SP47: pulito un tratto della strada

Un gruppo coordinato dall’Assessore ai Lavori Pubblici rimuove sacchi e spazzatura dalle piazzole: un gesto di civiltà che richiama alla responsabilità collettiva

Generico 08 Dec 2025

Sabato pomeriggio, 13 dicembre, un gruppo di volontari si è dedicato alla pulizia di un tratto della SP 47, rimuovendo rifiuti e sacchi abbandonati nelle piazzole. L’iniziativa, coordinata dall’Assessore ai Lavori Pubblici e al Decoro Urbano, ha rappresentato un gesto concreto di attenzione verso il territorio e un esempio di senso civico messo in pratica.

La partecipazione dei cittadini ha testimoniato, ancora una volta, come la buona volontà e la collaborazione possano contribuire in modo diretto al benessere della comunità. Allo stesso tempo, la quantità di materiale raccolto ha evidenziato un problema persistente: comportamenti incivili che continuano a danneggiare l’ambiente e il decoro pubblico.

Per mantenere un territorio pulito e accogliente, sottolineano gli organizzatori, è fondamentale il contributo di tutti. Solo con rispetto delle regole, impegno condiviso e attenzione quotidiana è possibile preservare il patrimonio ambientale e migliorare la qualità di vita del Comune.

Pubblicato il 14 Dicembre 2025
