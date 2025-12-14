Volontari in azione a Vergiate sulla SP47: pulito un tratto della strada
Un gruppo coordinato dall’Assessore ai Lavori Pubblici rimuove sacchi e spazzatura dalle piazzole: un gesto di civiltà che richiama alla responsabilità collettiva
Sabato pomeriggio, 13 dicembre, un gruppo di volontari si è dedicato alla pulizia di un tratto della SP 47, rimuovendo rifiuti e sacchi abbandonati nelle piazzole. L’iniziativa, coordinata dall’Assessore ai Lavori Pubblici e al Decoro Urbano, ha rappresentato un gesto concreto di attenzione verso il territorio e un esempio di senso civico messo in pratica.
La partecipazione dei cittadini ha testimoniato, ancora una volta, come la buona volontà e la collaborazione possano contribuire in modo diretto al benessere della comunità. Allo stesso tempo, la quantità di materiale raccolto ha evidenziato un problema persistente: comportamenti incivili che continuano a danneggiare l’ambiente e il decoro pubblico.
Per mantenere un territorio pulito e accogliente, sottolineano gli organizzatori, è fondamentale il contributo di tutti. Solo con rispetto delle regole, impegno condiviso e attenzione quotidiana è possibile preservare il patrimonio ambientale e migliorare la qualità di vita del Comune.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.