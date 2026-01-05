A Bolladello l’Epifania è con le penne nere: arriva «La Befana dell’Alpino»

A Bolladello di Cairate l’Epifania si festeggia in compagnia delle “Penne Nere”. Martedì 6 gennaio 2026, a partire dalle ore 16.00, il Parco Pubblico di via San Giovanni Bosco ospiterà l’evento «La Befana dell’Alpino in Baita», un pomeriggio dedicato alle famiglie e alla convivialità organizzato dal Gruppo Alpini di Bolladello in collaborazione con il Comune di Cairate.

Merenda e brindisi in baita

Il programma della manifestazione mette al centro i più piccoli, per i quali è prevista una merenda speciale con la Befana a base di cioccolata calda e dolci. Non mancherà un momento di condivisione anche per gli adulti, con un brindisi dedicato a mamme e papà. L’iniziativa rappresenta un’occasione per chiudere in festa il periodo natalizio, mantenendo vive le tradizioni locali grazie all’impegno del volontariato alpino che trasforma la propria sede in un luogo di accoglienza per tutta la cittadinanza.