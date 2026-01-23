A Castronno la grande sfida dei carri tra premi e divertimento

Castronno si prepara per una festa di Carnevale che quest’anno promette di trasformarsi in una vera e propria “competizione” tra carri allegorici. L’amministrazione comunale ha deciso di puntare su una grande parata aperta non solo ai gruppi e alle associazioni castronnesi, ma anche a partecipanti provenienti da altri paesi, dando vita a un pomeriggio divertente e colorato.

La sfilata è in programma per sabato 14 febbraio con la speranza che il meteo sia favorevole. In caso di maltempo, sono già previste due date di recupero: domenica 15 febbraio o, in ultima istanza, sabato 21 febbraio.

Alla parata potranno partecipare fino a un massimo di otto carri allegorici, pronti a sfidarsi a colpi di fantasia, scenografie e maschere. Il corteo attraverserà le principali vie del paese per poi concludersi all’area feste, dove la Pro Loco di Castronno offrirà la merenda a tutti i partecipanti.

Gran finale con la premiazione: una giuria valuterà l’originalità e la qualità dei carri in concorso e decreterà i tre più belli dell’edizione 2026. Per i vincitori è previsto anche un piccolo premio in denaro, a riconoscimento dell’impegno e della passione messi in campo per regalare al paese una giornata di festa.