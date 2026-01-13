Al Caffè Teatro di Verghera una serata tra letteratura, musica e pittura dal titolo: “Le tre arti”

Varese News

L’appuntamento è per domenica 15 febbraio 2026, alle 20, al Caffè Teatro Comedy Club di Verghera di Samarate, dove andrà in scena lo spettacolo “Le Tre Arti”, una serata che intreccia letteratura, musica e pittura in un unico percorso culturale ad alta intensità espressiva.

Protagonisti della sezione letteraria saranno Giuseppe Agnesina e Claudio Bossi, che presenteranno e commenteranno il loro libro “2 agosto 1968: Tragedia del Monte San Giacomo”, opera di memoria civile e ricostruzione storica dedicata a uno degli eventi più drammatici del territorio, avvenuto a Curione di Vergiate, restituendo profondità umana e valore testimoniale.

La parte musicale è affidata a Free Minds International Music, che proporrà il nuovo CD “Vibrazioni”, progetto sonoro contemporaneo pensato per creare atmosfere immersive e dialogare emotivamente con i contenuti narrativi della serata.

A completare il trittico artistico sarà il pittore Giorgio Piccaia, che introdurrà il tema “La regola aurea e la sequenza di Fibonacci”, una riflessione visiva e concettuale sul rapporto tra armonia, matematica e arte, offrendo al pubblico una chiave di lettura simbolica e universale.

“Le Tre Arti” si presenta così non solo come spettacolo, ma come incontro interdisciplinare in cui linguaggi diversi convergono, stimolando pensiero critico, emozione e partecipazione attiva degli spettatori.

Pubblicato il 13 Gennaio 2026
