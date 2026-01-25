Auto fuori strada a Cunardo, soccorsi quattro ragazzi
È avvenuto nella serata di domenica, per fortuna senza gravi conseguenze
Alle ore 22:30 di domenica i vigili del fuoco e il sistema di soccorso Areu sono intervenuti a Cunardo sulla SP 30, per un incidente stradale con una sola autovettura coinvolta.
A bordo quattro ragazzi nemmeno ventenni, soccorsi da ambulanza dell’Sos Cunardo: solo uno ha riportato ferite lievi.
I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Viacolvento su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su Rifiuti, il Varesotto corre verso l'80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la soglia
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.