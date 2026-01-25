Varese News

Auto fuori strada a Cunardo, soccorsi quattro ragazzi

È avvenuto nella serata di domenica, per fortuna senza gravi conseguenze

incidente cunardo
Alle ore 22:30 di domenica i vigili del fuoco e il sistema di soccorso Areu sono intervenuti a Cunardo sulla SP 30, per un incidente stradale con una sola autovettura coinvolta.
A bordo quattro ragazzi nemmeno ventenni, soccorsi da ambulanza dell’Sos Cunardo: solo uno ha riportato ferite lievi.
I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo

Fare giornalismo vuol dire raccontare i fatti, avere il coraggio di interpretarli, a volte anche cercare nel passato le radici di ciò che viviamo. È quello che provo a fare a VareseNews.

Pubblicato il 25 Gennaio 2026
