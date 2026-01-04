Varese News

Autostrada A8, svincolo di Castellanza chiuso in direzione Milano nelle notti del 7, 8 e 9 gennaio

In alternativa Autostrade per l'Italia consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di riqualifica delle barriere antirumore, nelle notti di mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 gennaio, con orario 21 – 5, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano.

Pubblicato il 04 Gennaio 2026
