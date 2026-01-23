Ceresio in Giallo, record di partecipazione: 637 opere per l’edizione 2025-2026

Il concorso letterario internazionale Ceresio in Giallo si conferma un successo sempre crescente e chiude le iscrizioni all’edizione 2025-2026 con il nuovo record di 637 opere letterarie pervenute contro 538 dello scorso anno.

Nato da un’idea di Carla De Albertis e Jenny Santi, che ne sono anche le organizzatrici coadiuvate da un Comitato, il concorso letterario internazionale rivolto al genere giallo, thriller, noir e poliziesco, ha visto pervenire in particolare 392 romanzi gialli editi, 152 racconti inediti ambientati sui laghi, 66 Gialli nel cassetto, 21 romanzi per ragazzi per la sezione Giallo Junior e 6 romanzi certificati accessibili LIA per la sezione Il Giallo per tutti (Ebook con diverse modalità di lettura anche per non vedenti e ipovedenti).

Anche quest’anno il concorso coinvolge autori da tutta Italia e dall’estero in un panorama letterario che abbraccia autori dai 10 agli 87 anni.

Qualche curiosità

Diffusione territoriale: gli autori in gara provengono da ben 582 località. L’Italia è ovviamente il Paese più rappresentato con tutte e 20 le Regioni citate tra cui si distinguono, nell’ordine: Lombardia con 150 ambientazioni, Lazio con 63, Emilia e Piemonte con 59, Toscana 43, Veneto 39, Liguria 29, Campania 24, Sicilia con 22, Friuli con 10 e a seguire le altre. Importante anche la presenza di candidature dall’estero, in particolare 9 dalla Svizzera, due dal Regno Unito e, a seguire, Germania, Perù , Ungheria e Stati Uniti.

Età: il più giovane partecipante ha 10 anni mentre il decano ne ha 87. Gli under 35 totali sono 38 e quelli che concorreranno per il “Premio Giovani Autori Claudio De Albertis”, sezione romanzi editi e racconti inediti, sono 36 di cui 17 per gli editi e 19 per i racconti.

Genere: anche quest’anno il concorso rileva la netta prevalenza di uomini con 357 autori in gara contro 192 autrici. La forbice di genere è particolarmente visibile nei romanzi editi con 255 autori e 105 autrici e molto più sfumata nei racconti inediti, dove sono 67 gli uomini contro 61 donne, nei Gialli nel cassetto con 24 uomini e 17 donne e nei Giovani con 22 autori e 16 autrici. Nel Giallo Junior il rapporto, che lo scorso anno era a favore delle donne, si è invertito con 8 autori contro 5 autrici, per arrivare alla sezione Il Giallo per tutti dove il invece rapporto vede prevalere le donne, a differenza dello scorso anno, 4 autrici e 3 autori.

Scenari lacustri da brivido: la sezione racconti inediti ambientati sui laghi incorona il lago di Ceresio/Lugano con 26 racconti subito tallonato dal Lago di Como che fa da sfondo a 18 racconti. Seguono tutti i grandi laghi del Nord, nell’ordine: Lago Maggiore (che lo scorso anno era primo), Lago di Garda, Lago d’Orta e Lago d’Iseo. Tra le novità, esce dalla lista dei più citati il Lago di Varese ed entra il Lago di Bracciano. Il 56% del totale delle ambientazioni lacustri, cioè 74 racconti, è compreso nella zona Regio Insubrica e partecipano pertanto al Premio “Regio Insubrica” per il racconto con la migliore ambientazione in una località di lago dell’area (Canton Ticino, Como, Lecco, Novara, Varese, Verbano Cusio Ossola). A conferma della varietà di ambientazioni, tra gli scenari lacustri ci sono per esempio il Lago di Misurina (Veneto), quello di San Domenico in Abruzzo e alcuni dall’estero come il Lago Nero e quello di Poschiavo in Svizzera, Skadar in Montenegro, e il Pressegger See in Austria.

Curiosità: ben 19 opere sono scritte a quattro mani. Tra i romanzi editi, per la prima volta c’è un testo scritto da un religioso e tra i racconti inediti c’è quello inviato da una donna che sta scontando la sua pena in carcere. Nella sezione Giallo Junior, è in gara un ragazzino di 10 anni che scrive romanzi per i suoi coetanei.

La parola è passata ora alle Giurie composte, per le varie sezioni, da rappresentanti dell’Accademia della Crusca, direttori di quotidiani, giornalisti, editor, scrittori, docenti, rappresentanti di Sistemi bibliotecari italiani e svizzeri, gruppi di lettori e librai indipendenti.

Per Giallo Junior, la parola è andata invece a due giurie speciali: una composta da insegnanti, presidi e psicologi, l’altra è una Giuria dei ragazzi che assegnerà il suo premio particolare.

Per la sezione Il Giallo per tutti, la parola è andata invece a una Giuria composta da giurati non vedenti, ipovedenti e vedenti.

Restano aperte le iscrizioni alla sezione letterario-fotografica fino al 31/03/2025 alle ore 17.00.

I premi

Sezione romanzi editi: al primo classificato, premio 1700 euro, secondo 700, terzo 500; Premio Giovani Autori Claudio De Albertis per under 35 di 1000 euro.

Il Giallo per tutti per romanzi editi con Ebook certificati LIA: il primo classificato si aggiudica il premio Mediolanum di 1000 euro.

Sezione racconti inediti ambientati in località lacustri realmente esistenti e identificabili. Al vincitore il premio Francesco Paolo Musajo Somma di Galesano di 500 euro. Al secondo classificato 250 euro e 200 al terzo. Sempre tra gli inediti, verrà attribuito il premio Regio Insubrica di 200 euro e il Premio Giovani Autori Claudio De Albertis di 300 euro. Confermata anche quest’anno la collaborazione con F.lli Frilli Editori che pubblicherà i racconti inediti finalisti e i vincitori dei Premi Giovani Autori e Regio Insubrica nell’antologia Laghi e Delitti 6.

Sezione Gialli nel cassetto per romanzi gialli inediti di indagine e ambientati in località italiane realmente esistenti. Il primo classificato sarà pubblicato nella collana Super Noir Bros di F.ll Frilli Editore.

Sezione Giallo Junior dedicata a romanzi di genere giallo, noir e mistery per ragazzi di età 10+. Al primo classificato premio di 1000 euro, 500 al secondo e 350 al terzo. Il premio Giuria dei ragazzi ammonta a 400 euro.

Il Giallo in una frase al primo classificato, un premio di 100 euro. Le fotografie finaliste saranno esposte in occasione della premiazione di tutte le categorie del concorso.

Il regolamento del concorso è disponibile sui maggiori siti di concorsi letterari, sulla pagina FB di Ceresio in giallo, sul sito www.ceresioingiallo.it sul sito www.premiodealbertis.it.