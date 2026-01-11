Ciceri: “Queste sono le partite che mi piacciono. A Guerini chiedo questi colpi”

CHISOLA – VARESE 3-4 | LA SALA STAMPA

ANDREA CICERI (Allenatore Varese): Sono molto soddisfatto perché questa è esattamente la partita che mi piace: aperta, combattuta e viva fino all’ultimo secondo. Lavoriamo quotidianamente per affrontare sfide di questo tipo, ma è chiaro che oggi siamo stati agevolati da un campo in ottime condizioni e da un’avversaria che vuole giocare a calcio. Come avevo anticipato nel pre-partita, lo 0-0 dell’andata era stato quasi un paradosso per quanto avevamo creato; oggi, finalmente, il risultato si è sbloccato ed è venuta fuori una gara bellissima. Magari fossero tutte così.

CICERI 2: Per quanto riguarda le scelte iniziali e l’esordio del giovane Bianchi, ci abbiamo lavorato e riflettuto tutta la settimana: con l’organico e gli under a disposizione, dobbiamo capire di volta in volta come attingere al meglio dalle nostre risorse. Il piano gara richiede letture specifiche e oggi abbiamo preso questa direzione. Sui singoli, da Tentoni mi aspetto proprio questo: l’inserimento e il gol del centrocampista. Quanto a Guerini, conosciamo le sue doti balistiche; dopo la rete gli ho detto scherzando che non voglio più vedere diciotto tiri imprecisi prima di ritrovare una conclusione del genere. Ha la qualità per farlo e deve solo trovare il timing giusto con continuità.

NICOLA ASCOLI (Allenatore Chisola): Abbiamo disputato una grande partita, ma non siamo stati abbastanza attenti nella gestione di alcune situazioni di gioco, che ci hanno penalizzato.Confido che questa esperienza possa aiutarci a crescere ulteriormente; resta il dispiacere di essere stati in vantaggio a quindici minuti dalla fine e di aver subito una sconfitta

FILIPPO GUERINI (giocatore Varese): Ci abbiamo creduto fino alla fine in questa partita incredibile e, dopo aver lottato su ogni pallone, siamo stati premiati: segnare al 90° il gol decisivo è stato come vivere un sogno. Nonostante avessi perso un pallone rischioso poco prima, non mi sono lasciato condizionare, perché il mister nel mio ruolo mi chiede proprio questo: rischiare la giocata e cercare di essere determinante. A volte va male, ma stavolta è andata bene e sono felice di aver dato questa risposta a livello mentale. Veniamo da un periodo positivo, con cinque vittorie e tre pareggi in cui avremmo meritato persino qualcosa in più per quanto espresso sul campo. Stiamo bene, ma ora ci aspetta un’altra sfida difficilissima che indirizzerà la nostra stagione: non ci poniamo limiti, vedremo dove saremo tra qualche mese, vivendo ogni partita al massimo.

