Dalla pensione al permesso di soggiorno: i mille servizi del Patronato ACLI

Che cos’è un patronato, quali servizi offre oggi e perché rappresenta ancora un presidio fondamentale di tutela per cittadini e lavoratori. A queste domande ha risposto Cosetta Pulimanti, direttrice del Patronato ACLI di Varese, intervistata in diretta da Marco Giovannelli all’interno della rubrica della webtv di VareseNews La Materia del Giorno, pensata per offrire informazioni chiare e utili sui servizi presenti sul territorio.

Il patronato, ha spiegato Pulimanti, è un servizio di pubblica utilità nato nel 1945, nel secondo dopoguerra, per aiutare i lavoratori italiani a conoscere e ottenere i propri diritti previdenziali e assistenziali in un contesto segnato da povertà, difficoltà materiali e scarsa alfabetizzazione giuridica. Promosso dalle ACLI – Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani – il patronato nasce con una missione precisa: tutelare i diritti sociali delle persone, accompagnandole nell’accesso a prestazioni spesso complesse e poco comprensibili.

Dalla tutela dei lavoratori ai diritti di tutti

Se all’origine il riferimento principale era il lavoratore dipendente, oggi il patronato si rivolge a una platea molto più ampia. «Continuiamo a occuparci di previdenza e assistenza – ha spiegato Pulimanti – ma le richieste si sono diversificate». Pensioni di vecchiaia e anticipate, pensioni di reversibilità, assegni sociali, ma anche disoccupazione, Naspi, assegno unico, maternità, indennizzi per infortuni sul lavoro e riconoscimento delle malattie professionali. Accanto a questi servizi, il patronato segue le dimissioni, fornisce informazioni e supporto e intercetta una popolazione sempre più giovane rispetto al passato.

Un punto di riferimento anche per i cittadini stranieri

Un capitolo importante riguarda il lavoro con le persone straniere. Il Patronato ACLI di Varese segue pratiche per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno, le domande di cittadinanza e offre corsi di lingua italiana, fondamentali per l’integrazione e il riconoscimento dei diritti. «Si tratta spesso di situazioni di estrema fragilità – ha sottolineato la direttrice – che richiedono competenze specifiche e un accompagnamento costante, anche con il supporto di consulenti legali».

I numeri di un’attività capillare

I numeri restituiscono la dimensione del servizio: a livello nazionale il Patronato ACLI ha gestito oltre 1 milione e 600mila pratiche, mentre in provincia di Varese si contano circa 63mila pratiche patrocinate. A queste si aggiungono le numerose richieste di informazioni, chiarimenti e supporto informale che non sempre sfociano in una pratica vera e propria, ma che rappresentano una parte significativa dell’attività quotidiana, con centinaia di interventi ogni giorno.

Le sedi e la rete dei volontari sul territorio

Sul territorio provinciale il patronato è presente con nove sedi zonali – tra cui Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Saronno, Tradate, Angera e Gavirate – e può contare su una rete di circa cento volontari formati, i promotori sociali, attivi nei circoli, nelle parrocchie, negli oratori e in alcuni spazi messi a disposizione dai Comuni. Una presenza diffusa che consente di raggiungere anche anziani e persone con difficoltà di spostamento.

Al centro dell’azione del patronato, ha rimarcato Pulimanti, c’è la relazione con la persona. «Chi arriva ai nostri sportelli porta sempre un problema, spesso in un momento di fragilità: la perdita del lavoro, una malattia, un lutto. Per noi è fondamentale accogliere, ascoltare e accompagnare, non solo svolgere una pratica». Un approccio che distingue il patronato anche rispetto ad altri servizi professionali: le pratiche pensionistiche sono gratuite, mentre altri servizi prevedono costi simbolici, stabiliti a livello ministeriale.

Durante l’intervista si è parlato anche del Progetto Lavoro, uno sportello dedicato al supporto dei lavoratori in difficoltà nei rapporti con i datori di lavoro: verifica dei contratti, controllo delle buste paga, vertenze, TFR e assistenza nei casi di aziende in crisi o fallite. Accanto a questo, il servizio di matching per l’assistenza familiare accompagna le famiglie nella ricerca di assistenti familiari, le cosiddette badanti, curando sia l’abbinamento tra bisogni e competenze sia l’intero iter contrattuale, in collaborazione con il CAF.

Un nuovo sportello a Materia Spazio Libero

In chiusura, è stato annunciato un nuovo servizio che rafforza la collaborazione con Materia Spazio Libero: a partire da febbraio, ogni lunedì mattina sarà attivo uno sportello del Patronato ACLI proprio a Materia, per offrire consulenza e orientamento in un contesto di prossimità. Un’iniziativa che si affianca allo sportello lavoro già attivo e che risponde a un bisogno crescente di ascolto, informazione e accompagnamento.

Un’occasione, come ha sottolineato Marco Giovannelli, per valorizzare anche il ruolo del patronato come osservatorio sociale privilegiato, capace di leggere i cambiamenti del territorio attraverso le storie e le condizioni delle persone che ogni giorno ne varcano la soglia.