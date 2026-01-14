La Acinque Ice Arena culla della fiamma olimpica varesina

È stata una manifestazione ricca di emozioni e di valori quella che si è svolta alla Acinque Ice Arena per l’arrivo della fiaccola olimpica di Milano Cortina 2026 a Varese.

E la risposta della città non poteva che essere positiva: spalti pieni e grande partecipazione allo spettacolo offerto dalle sei società che ogni giorno vivono la struttura sportiva di via Albani: Varese Curling, Hockey Varese, Crazy Bees, Armata Brancaleone, Varese Ghiaccio e IceSport Varese hanno offerto esibizioni per far vivere a tutti l’emozione degli sport del ghiaccio.

Tante le figure istituzionali presenti, dal Prefetto Salvatore Pasquariello al presidente di Provincia di Varese Marco Magrini, al sindaco Davide Galimberti e gli assessori Stefano Malerba, Andrea Civati e Ivana Perusin. Per la Regione non potevano mancare l’assessore alla cultura Francesca Caruso e il Presidente Attilio Fontana, che ha commentato: «È un momento importante, importantissimo, con tutti i significati che il Fuoco Olimpico porta con sé: non solo quelli sportivi, ma anche il rilancio di valori come l’impegno, la determinazione e la lealtà, che contribuiscono a unire i territori attraversati. Questo è un modo diretto per vivere le Olimpiadi. La Lombardia vuole essere prima in tutto: nell’economia, nella formazione e anche nei siti Unesco. Credo davvero che la nostra regione abbia fatto un gran lavoro per portare e realizzare questi Giochi; stiamo chiudendo gli ultimi lavori e pensiamo che sarà qualcosa di veramente unico che ci ricorderemo. Anche se è un percorso faticoso, è molto bello, e pensiamo già all’inaugurazione allo stadio di San Siro».

«Per Varese è da un po’ di anni che si respira questo clima olimpico – ha dichiarato Davide Galimberti, sindaco di Varese –, grazie anche a questo bellissimo palazzetto voluto dalla città che ospita tanti atleti nazionali e internazionali. Mi sembra che stia crescendo questa voglia di Olimpiadi da parte di tutti i cittadini, ma la cosa più sorprendente sono i ragazzi, provenienti dal mondo sportivo e scolastico: è una bellissima esperienza poter vivere i Giochi a poche decine di chilometri da casa. La grande passione che vediamo stasera, con tantissime persone in attesa davanti al Palaghiaccio, è un segno bellissimo per la città e per tutto lo sport varesino. Dimostra che quando si è deciso di investire su questa struttura si è fatta la scelta giusta; sono sicuro che l’attenzione per gli sport del ghiaccio aumenterà ancora dopo questo evento».

L’arrivo – con un po’ di ritardo – della fiamma olimpica è stato il momento culminante della serata, con la pattinatrice varesina Ginevra Negrello che ha avuto l’onore di accendere la fiaccola e portarla al centro della pista, dove è stata passata di mano in mano fino ad arrivare a Matteo Cesarini, responsabile Varese Sport Commission for Winter games 2026 e organizzatore della serata, che ha consegnato il simbolo di Olimpia nella mani di una figura storica dello sport del ghiaccio – e non – varesino come Roberto Blumer, che ha portato la fiamma fuori dalla Acinque Ice Arena dando il via alla staffetta dei tedofori varesini fino al villaggio olimpico dei Giardini Estensi.

Grandi emozioni, per una serata davvero olimpica.