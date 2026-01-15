Nuova tappa varesina per la fiamma olimpica al Sacro Monte
Dopo lo straordinario successo all'Acinque Ice Arena e l'accensione del braciere ai Giardini Estensi la fiamma olimpica ha raggiunto questa mattina la vetta del Sacro Monte di Varese
Dopo il bagno di folla che mercoledì sera ha travolto il centro cittadino, l’emozione olimpica è salita in quota. Questa mattina – mercoledì 15 gennaio – la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026 ha raggiunto il Sacro Monte di Varese, uno dei luoghi simbolo della provincia e patrimonio UNESCO, regalando un’immagine suggestiva che unisce idealmente lo spirito dei Giochi alla bellezza storica del territorio.
Il trionfo all’Acinque Ice Arena
La giornata di ieri ha fatto battere il cuore pulsante dello spirito olimpico, dalla grande cerimonia della Acinque Ice Arena ai Giardini Estensi, dove l’accensione del braciere ha illuminato il parco del Comune, trasformandolo in un palcoscenico olimpico a cielo aperto. La sosta notturna ha fatto da preludio alla salita di stamattina verso il borgo di Santa Maria del Monte.
