Varese News

Gallarate/Malpensa

La Polizia di frontiera di Malpensa protagonista del calendario 2026 della Polizia di Stato

Nel mese di gennaio la copertina è dedicata a Concetta e ai colleghi dello scalo varesino, ritratti dai fotografi Settimio Benedusi e Guido Stazzoni

polizia malpensa

C’è anche la Polizia di frontiera dell’aeroporto di Milano Malpensa tra i protagonisti del Calendario della Polizia di Stato 2026. A rappresentarla, nel mese di gennaio, è Concetta: 47 anni, nata a Napoli, poliziotta per vocazione e oggi operativa proprio nello scalo internazionale della provincia di Varese.

«Mi chiamo Concetta, ho 47 anni e sono nata a Napoli. A 25 anni ho deciso di seguire la mia passione e realizzare un sogno: entrare in Polizia» – racconta. Il suo volto, insieme a quello dei colleghi di Malpensa, è stato immortalato in uno degli scatti firmati dai fotografi Settimio Benedusi e Guido Stazzoni, autori dell’edizione 2026 del calendario ufficiale della Polizia di Stato.

Un ritratto dell’impegno quotidiano

La fotografia, scelta per rappresentare il mese di gennaio, racconta l’impegno e la presenza costante della Polizia di frontiera in uno degli aeroporti più importanti d’Italia. Tra controlli, sicurezza e attività operative a tutela dei confini, quella di Malpensa è una realtà complessa e strategica.

Il calendario 2026 si propone, come ogni anno, di raccontare i volti e le storie degli uomini e delle donne in divisa attraverso immagini suggestive e profonde, capaci di restituire anche il lato umano di chi lavora ogni giorno al servizio del Paese.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 02 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.