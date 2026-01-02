La Polizia di frontiera di Malpensa protagonista del calendario 2026 della Polizia di Stato
Nel mese di gennaio la copertina è dedicata a Concetta e ai colleghi dello scalo varesino, ritratti dai fotografi Settimio Benedusi e Guido Stazzoni
C’è anche la Polizia di frontiera dell’aeroporto di Milano Malpensa tra i protagonisti del Calendario della Polizia di Stato 2026. A rappresentarla, nel mese di gennaio, è Concetta: 47 anni, nata a Napoli, poliziotta per vocazione e oggi operativa proprio nello scalo internazionale della provincia di Varese.
«Mi chiamo Concetta, ho 47 anni e sono nata a Napoli. A 25 anni ho deciso di seguire la mia passione e realizzare un sogno: entrare in Polizia» – racconta. Il suo volto, insieme a quello dei colleghi di Malpensa, è stato immortalato in uno degli scatti firmati dai fotografi Settimio Benedusi e Guido Stazzoni, autori dell’edizione 2026 del calendario ufficiale della Polizia di Stato.
Un ritratto dell’impegno quotidiano
La fotografia, scelta per rappresentare il mese di gennaio, racconta l’impegno e la presenza costante della Polizia di frontiera in uno degli aeroporti più importanti d’Italia. Tra controlli, sicurezza e attività operative a tutela dei confini, quella di Malpensa è una realtà complessa e strategica.
Il calendario 2026 si propone, come ogni anno, di raccontare i volti e le storie degli uomini e delle donne in divisa attraverso immagini suggestive e profonde, capaci di restituire anche il lato umano di chi lavora ogni giorno al servizio del Paese.
