La Rappresentativa della Serie D pesca dalla Varesina: convocati Maddalon e Sassi

La Varesina si conferma una delle fucine di talenti più floride della Serie D e dell’intero panorama calcistico dilettantistico. Giuliano Giannichedda ha infatti inserito due gioiellini rossoblù nella lista dei 22 convocati per il primo raduno nazionale della stagione della Rappresentativa Serie D, che si terrà a Milano dal 19 al 21 gennaio. Si tratta del portiere Lorenzo Maddalon, classe 2008, e dell’attaccante Simone Sassi, classe 2007, entrambi chiamati a vestire la maglia della selezione che raggruppa i migliori prospetti del campionato.

Test di lusso contro l’Inter

Il raduno nazionale rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di avvicinamento alla 76ª edizione della Viareggio Cup, in programma a marzo. Dopo aver visionato quasi novanta ragazzi negli stage territoriali, Giannichedda ha ristretto il cerchio per questo primo appuntamento milanese. Il programma prevede due giorni di allenamenti intensi al centro sportivo della Pro Sesto, per poi concludersi mercoledì 21 gennaio con un test amichevole di alto livello contro l’Under 18 dell’Inter. Il match si disputerà al Konami Youth Development Centre di Milano, con calcio d’inizio alle ore 14.

Maddalon e Sassi pronti alla sfida

Per i due ragazzi della Varesina è un riconoscimento importante. Maddalon, arrivato in estate dal Lecco ha già mostrato le sue capacità sia in campionato sia in Coppa Italia nonostante sia sotto età per gli under. Sassi invece è tornato protagonista dopo un grave infortunio: dopo l’errore dal dischetto contro la Folgore Caratese – non è un caso se il 2007 è rigorista in casa fenici -, si è rifatto segnando il gol partita nella gara contro l’Oltrepò.

Il programma del raduno

La tabella di marcia per i convocati sarà serrata. La prima seduta di allenamento è fissata per lunedì pomeriggio alle ore 14, seguita da una doppia sessione nella giornata di martedì. Mercoledì il trasferimento nel centro sportivo dell’Inter per la partita ufficiale. L’accesso per il pubblico al Konami Youth Development Centre sarà libero, offrendo ai tifosi rossoblù la possibilità di seguire da vicino Maddalon e Sassi in questa prestigiosa vetrina nazionale.

Lista convocati

Portieri: Lorenzo Maddalon (Varesina), Damiano Butano (Ghiviborgo)

Difensori: Wedtoin Latif Ouedraogo* (Virtus Francavilla), Enrico Manzi (Sammaurese), Geremia Ubaldi (Sporting Trestina), Simone Meriggi (Pro Sesto), Andrea Scarfò (Celle Varazze), Osemuahu Fortun Tony (Legnago Salus), Almamy Soumah* (Tau Altopascio), Adriano Puccio (Union Clodiense)

Centrocampisti: Rosario Di Lauro (Ischia), Alessandro Galeota (Aquila Montevarchi), Mor Kaire Ndao (Casatese), Daniel Perin* (Treviso), Francesco Cavaliere (Sanremese), Modou Jassey* (ChievoVerona), Damiano Salustri* (Teramo)

Attaccanti: Niccolò Felici (Ostiamare), Alessio Sorace (Martina), Simone Sassi* (Varesina), Francesco Galastri (Aquila Montevarchi), Riccardo Pigato* (Gozzano)

*classe2007