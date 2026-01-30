La scelta di Andrea Crugnola: Luca Beltrame è il nuovo navigatore

Dopo sette stagioni con Pietro Ometto sul sedile di destra e dopo quattro (di cui tre consecutive) a bordo di una Citroen C3, per Andrea Crugnola è il momento di una rivoluzione. Nel 2026 il campione di Varese cambierà sia mezzo, sia compagno di viaggio: il nuovo puzzle era già stato annunciato e in parte era noto ma oggi è stata incastrata l’ultima tessera.

Il nuovo navigatore di Andrea sarà Luca Beltrame, alessandrino, 39 anni, che nelle ultime stagioni ha “lavorato” soprattutto accanto alla famiglia Miele affiancando sia Mauro sia Simone. Con il veterano di Busto Arsizio, Beltrame ha anche conquistato il titolo mondiale Masters nel 2022, un traguardo notevole che ha anche permesso a Luca di allargare il già importante bagaglio di esperienza a propria disposizione.

L’annuncio è arrivato dal quattro volte campione d’Italia attraverso un video su Instagram: una soluzione che circolava da tempo nell’ambito del rally (ne aveva già parlato il giornalista varesino Luca Del Vitto nella trasmissione Rock’n’Rally) e che è divenuta ufficiale una volta che tutti i tasselli dell’accordo si sono sistemati. L’accoppiata Crugnola-Beltrame, è bene ricordarlo, parteciperà al campionato italiano assoluto (CIAR Sparco) come equipaggio di punta della Lancia.

La Casa torinese è tornata ufficialmente alle competizioni rallystiche e Crugnola ha collaudato di persona la nuova Ypsilon Rally2 che, tra l’altro, ha esordito nel Mondiale a Monte Carlo e che competerà in diversi campionati nazionali. Il pilota di Varese è stato ingaggiato con il ruolo di prima punta nel CIAR, una sfida che lascia alcune incognite perché ovviamente la Ypsilon, come tutte le novità, potrebbe incontrare qualche problema di affidabilità e di gestione. Ma, appunto, Andrea è la persona più adatta per “domare” i cavalli della vettura piemontese.

Per il momento non è stato reso noto il programma agonistico di Crugnola (sarà al “Laghi” a difendere il titolo 2025?): di certo il CIAR scatterà a fine marzo con il 49° Rally il Ciocco, prima di sette prova in calendario. Il tricolore si giocherà quindi sulle strade di Targa Florio, Due Valli, Roma Capitale, Regione Piemonte, Lazio Cassino e infine Sanremo a metà ottobre.