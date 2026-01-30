Varese News

Lo spirito olimpico fa tappa al PalaExbo di Saronno con una partita dimostrativa degli Ice Goblins

Domenica 1° febbraio un’opportunità per avvicinarsi all’hockey su ghiaccio e vivere un pomeriggio all’insegna dello sport, in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026

Saronno Ice Goblins Hockey su ghiaccio
01 Febbraio 2026

In occasione del passaggio della Fiaccola Olimpica da Saronno, previsto mercoledì 4 febbraio nell’ambito delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, il PalaExbo ospiterà un evento speciale. Domenica 1° febbraio, dalle 14.00 alle 15.00, andrà in scena una partita dimostrativa della squadra di hockey su ghiaccio degli Ice Goblins.

L’iniziativa, aperta al pubblico, si svolgerà nella struttura di via Piave 1 gestita da Saronno Servizi, con l’obiettivo di promuovere la disciplina dell’hockey su ghiaccio. A scendere sul ghiaccio saranno gli Ice Goblins, formazione saronnese nota per la sua energia e passione sportiva, protagonisti di una dimostrazione tecnica e spettacolare.

La manifestazione si inserisce nel calendario di eventi collaterali legati alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, portando anche a livello territoriale l’entusiasmo e lo spirito olimpico. Saronno, grazie al passaggio della fiaccola e a eventi come questo, diventa simbolicamente parte del percorso che condurrà all’appuntamento a cinque cerchi. comunità».

L’ingresso all’evento è gratuito. 

30 Gennaio 2026
