Lo spirito olimpico fa tappa al PalaExbo di Saronno con una partita dimostrativa degli Ice Goblins

Domenica 1° febbraio un’opportunità per avvicinarsi all’hockey su ghiaccio e vivere un pomeriggio all’insegna dello sport, in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026

In occasione del passaggio della Fiaccola Olimpica da Saronno, previsto mercoledì 4 febbraio nell’ambito delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, il PalaExbo ospiterà un evento speciale. Domenica 1° febbraio, dalle 14.00 alle 15.00, andrà in scena una partita dimostrativa della squadra di hockey su ghiaccio degli Ice Goblins.

L’iniziativa, aperta al pubblico, si svolgerà nella struttura di via Piave 1 gestita da Saronno Servizi, con l’obiettivo di promuovere la disciplina dell’hockey su ghiaccio. A scendere sul ghiaccio saranno gli Ice Goblins, formazione saronnese nota per la sua energia e passione sportiva, protagonisti di una dimostrazione tecnica e spettacolare.

La manifestazione si inserisce nel calendario di eventi collaterali legati alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, portando anche a livello territoriale l’entusiasmo e lo spirito olimpico. Saronno, grazie al passaggio della fiaccola e a eventi come questo, diventa simbolicamente parte del percorso che condurrà all’appuntamento a cinque cerchi. comunità».

L’ingresso all’evento è gratuito.