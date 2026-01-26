Varese News

Milano-Cortina 2026, Fontana: “Nessuna conferma sulla presenza di agenti ICE”

«Non ho informazioni sulla presenza di agenti ICE» — è la posizione ufficiale chiarita da Regione Lombardia, che sottolinea come ogni altra interpretazione che attribuisca a Fontana una conferma in tal senso non corrisponda al vero

attilio fontana

Dopo le notizie circolate negli ultimi giorni, Regione Lombardia ha precisato che il presidente Attilio Fontana non ha mai confermato la presenza di agenti dell’ICE (Immigration and Customs Enforcement) statunitense in occasione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

Fontana, rispondendo a una domanda dei giornalisti in conferenza stampa, ha ipotizzato che se vi fossero agenti di sicurezza statunitensi presenti durante i Giochi, questi sarebbero incaricati esclusivamente della tutela delle personalità americane, come ad esempio il Vicepresidente J.D. Vance o il Segretario di Stato Marco Rubio, qualora partecipassero all’evento.

«Non ho informazioni sulla presenza di agenti ICE» — è la posizione ufficiale chiarita da Regione Lombardia, che sottolinea come ogni altra interpretazione che attribuisca a Fontana una conferma in tal senso non corrisponda al vero.

Il chiarimento intende rispondere alla crescente attenzione mediatica sul tema della sicurezza in vista dell’evento olimpico. In particolare, si smentisce che Fontana abbia riconosciuto la presenza operativa di ICE a Milano o sul territorio lombardo in occasione dei Giochi. Se presenti, tali figure avrebbero ruoli strettamente limitati all’ambito diplomatico e alla protezione personale di rappresentanti statunitensi.

Pubblicato il 26 Gennaio 2026
