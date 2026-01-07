Nuovi orari per il CUP della Casa di Comunità di Viale Monterosa a Varese
Dal prossimo 8 gennaio la Casa di Comunità di Viale Monterosa riorganizza temporaneamente gli accessi per prelievi, analisi, prenotazioni e pagamenti
A partire da mercoledì 8 gennaio 2026 cambiano, in via temporanea, gli orari di apertura del CUP (Centro Unico di Prenotazione) presso la Casa di Comunità di Viale Monterosa 28, a Varese.
Lo ha comunicato l’ASST Sette Laghi, spiegando la nuova organizzazione delle attività sanitarie.
Orari distinti per prelievi e prenotazioni
Il servizio sarà suddiviso in due fasce orarie distinte:
-
Dalle 7.45 alle 10.00 verrà effettuata l’accettazione per prelievi e analisi.
-
Dalle 10.00 alle 15.30 sarà invece attivo il CUP per prenotazioni e pagamenti.
La riorganizzazione è stata definita come temporanea, anche se al momento non sono state fornite indicazioni sulla durata di questa nuova modalità.
Collaborazione dell’utenza
Dall’ASST arriva anche un messaggio rivolto ai cittadini: «Ci scusiamo per eventuali disagi e ringraziamo l’utenza per la collaborazione». L’invito è quindi a prestare attenzione agli orari indicati per evitare disguidi nell’accesso ai servizi.
