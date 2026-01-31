Per i Mastini orfani di Da Rin, insidiosa trasferta ad Alleghe

Venerdì più nero che giallo per l’hockey varesino, con la società che a poche ore dalla delicata trasferta di Alleghe comunica la risoluzione consensuale del rapporto di collaborazione con Massimo Da Rin. Dei fatti accaduti la dirigenza raggiunta al telefono preferisce ancora non parlare, e visto che le congetture lasciano spesso il tempo che trovano, distorcendo a volte la realtà, attendiamo le dichiarazioni ufficiali per parlare con cognizione di causa per rispetto verso la squadra.

Trasferta ad Alleghe dicevamo, con Matteo Malfatti chiamato a sostituire Da Rin in panchina, e senza i noti infortunati a cui si aggregano Bertin e Perino, brutto colpo alla spalla per lui nella scorsa partita contro Pergine. Giù dal pullman anche Michael Mazzacane, che la scorsa partita ha festeggiato le 400 presente in giallonero, impossibilitato a prendere parte alla trasferta per motivi di lavoro.

Le Civette, affamate di punti viste le quattro sconfitte in altrettante gare, metteranno sul ghiaccio tutta la grinta la sostanza che hanno consentito ai veneti di disputare un’ottima stagione regolare, per provare ad agganciare la parte alta della classifica. Gara quindi molto impegnativa per Varese, che sicuramente subirà il contraccolpo psicologico dei fatti accaduti nelle scorse ore, cosa questa che, da una parte, anche se come ribadito scrivere senza conoscere i fatti fa solo consumare inchiostro, potrebbe trasformarsi in uno stimolo positivo sotto determinati aspetti.

Attenzione a Viikilä, attaccante finlandese che vede benissimo e da qualsiasi angolazione la porta, molto bravo anche a servire assist al connazionale Huhtela con cui sembra trovarsi a meraviglia, per una coppia di attacco molto prolifica e che, se in serata, può fare molto male. Servirà fare buona guardia anche sul solito Diego Iori, che continua ad essere il faro della squadra verso la quale trasmette sicurezza e tanta esperienza. Tra i pali per le Civette dovrebbe giocare Lacedelli, apparso meno lucido nelle ultime partite che in regular season, ma comunque un portiere di altissimo livello.

Mastini che dovranno tornare a mischiare le carte, soprattutto in avanti, dove con quattro attaccanti in meno rendersi offensivi in maniera intensa per tutti e sessanta i minuti sarà praticamente impossibile; quindi, serviranno strategie efficaci e ben definite. Mai come nel prossimo turno, al netto delle belle cose messe sul ghiaccio da Buono in termini di gioco nascosto, alle volte pure fin troppo bene, e assist, serviranno gol, anche per dare respiro ma soprattutto valide alternative al gioco, che, qualora diventasse troppo Bastille-centrico, potrebbe risultare prevedibile ed in parte arginabile.