Sconfitta amara per la Uyba: tre set equilibrati premiano Vallefoglia

A Pesaro per le farfalle tanto rammarico per una sconfitta netta nel conteggio dei set - 3-0 - ma ridotta nel punteggio (29-27, 26-24, 25-23)

UYBA - Chieri

La Eurotek Laica UYBA esce dal palazzetto di Pesaro con una sconfitta per 3-0 contro la Megabox Vallefoglia, ma il punteggio non racconta del tutto l’equilibrio visto sul rettangolo di gioco. Nei momenti decisivi di ogni set, le “farfalle” non sono riuscite a trovare la zampata vincente, lasciando strada alle padrone di casa guidate dalle ex Bici, Omoruyi e Ungureanu. Per le bustocche resta il rammarico per una gara giocata alla pari, ma che le vede tornare a casa a mani vuote nonostante le buone prestazioni di Obossa, Battista e Parra.

Lotta punto a punto a Pesaro

Il match inizia in salita per la UYBA, che nel primo set si ritrova a inseguire fino al 19-13. La reazione però è di carattere: Obossa e Parra trascinano le compagne in una rimonta che porta il set ai vantaggi. In un finale concitato, è però Vallefoglia a spuntarla per 29-27. Nel secondo parziale le ragazze di Barbolini sembrano avere il controllo, portandosi avanti 6-11 grazie ai colpi di Battista. Tuttavia, nel finale di set, la lucidità viene meno e gli ace di Candi e Bici permettono alle marchigiane di ribaltare il risultato e chiudere sul 26-24.

Il saluto della capitana

La terza frazione vede una Megabox più sicura e continua nel ritmo. Busto fatica a tenere il passo, scivolando sul 17-12, ma nel finale tenta un ultimo assalto con l’ingresso di Gennari e il servizio di Parra. Nonostante l’aggancio sfiorato sul 23-22, Vallefoglia non trema e mette il sigillo sulla partita (25-23). La serata segna anche l’ultima partita in biancorosso della capitana Silke Van Avermaet, che saluta le compagne in una sfida dove la UYBA ha mostrato grinta ma è mancata nei dettagli tecnici conclusivi.

Verso il big-match con Scandicci

Ora l’attenzione si sposta subito al prossimo impegno casalingo. Domenica 11 gennaio, alle ore 17, la e-work arena ospiterà la corazzata Scandicci. Sarà fondamentale per le farfalle ritrovare continuità per smuovere la classifica e riscattare la prestazione di Pesaro, facendo leva sul calore del pubblico di casa.

Le parole dalla sala stampa

« C’è molto rammarico, credo che dobbiamo tornare in palestra, metterci lì e ritrovare il nostro miglior gioco. Sappiamo di essere una squadra dal grande atteggiamento, una squadra che non molla mai, ma oggi non siamo riuscite a replicare la partita dell’andata », le parole a fine partita di Valentina Diouf, opposto della Uyba.

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Eurotek Laica UYBA 3-0 (29-27, 26-24, 25-23)
Megabox Ond. Savio Vallefoglia: Bici 15, Feduzzi ne, Carletti, Giovannini, De Bortoli (L), Candi 6, Bartolucci, Thokbuom ne, Butigan 10, Ungureanu 15, Stoyanova ne, Omoruyi 13, Lazaro Castellanos 1, Mitkova ne. All. Pistola, 2° Passeri.
Eurotek Laica UYBA: Battista 12, Pelloni (L), Gennari 3, Metwally ne, Seki 2, Van Avermaet 6, Schmit, Diouf 1, Parlangeli ne, Obossa 14, Eckl, Torcolacci 6, Parra 12. All. Barbolini, 2° Lualdi.
Arbitri: Clemente – Lot
Note: Durata: 36, 30, 31; Spettatori: 1012
Megabox Ond. Savio Vallefoglia: Battute vincenti 4, battute errate 11, muri 7, attacco 41%, ricezione 53%, errori 18.
Eurotek Laica UYBA: Battute vincenti 1, battute errate 9, muri 7, attacco 42%, ricezione 38%, errori 20.

Pubblicato il 05 Gennaio 2026
TAG ARTICOLO

