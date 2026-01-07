Si sporge dal balcone nella notte a Mornago e cade: è grave in ospedale un uomo di 38 anni
A dare l'allarme i parenti. L’uomo trovato incosciente nel cortine di casa: si trova ora ricoverato in neuro rianimazione al Circolo di Varese. La ricostruzione del fatto al vaglio dei carabinieri
Un volo di almeno cinque metri, il corpo che cade e batte a terra con estrema violenza la testa. Il risultato è un uomo di 38 anni finito in rianimazione a Varese, dove è ricoverato in prognosi riservata.
È successo nel cuore della notte a Mornago. Si tratta di una vicenda in parte ancora da chiarire, sulla quale stanno raccogliendo elementi i carabinieri, intervenuti dopo la chiamata di soccorso dei familiari. Si tratta di un uomo classe 1988, di origini turche, che vive insieme alla moglie.
Da quanto emerso, l’uomo avrebbe bevuto parecchi alcolici nel corso della serata. Poi, a notte inoltrata – erano quasi le 3 – il 38enne si sarebbe sporto dal balcone al primo piano di una villetta situata in una zona residenziale a ridosso della provinciale 17. A quel punto non è chiaro cosa sia accaduto.
Non si esclude che l’uomo si sia affacciato per vomitare all’esterno dell’abitazione e che, sporgendosi, abbia perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto. La caduta è stata di diversi metri, dal momento che l’abitazione è su più livelli e il volo potrebbe essere avvenuto da un piano superiore, indicato come primo piano o piano rialzato.
Sta di fatto che i sanitari, allertati dalla moglie e da un parente tramite il 112, una volta giunti sul posto si sono trovati davanti l’uomo a terra, in gravissime condizioni. Il ferito era incosciente ed è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese.
L’uomo si trova ora in neuro-rianimazione, con prognosi riservata. Nella caduta ha riportato un grave trauma cranico e facciale. La ricostruzione dell’accaduto resta al vaglio dei carabinieri.
