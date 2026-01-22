Strada bloccata a Varese per il rapper che vuole girare il video clip
Sul posto polizia e carabinieri allertati per diverse chiamate al 112 che parlavano di una rissa. Accertamenti in corso
Buio della sera. Zona stazioni a Varese. Le chiamate al 112: gente che si picchia. Una rissa. Qualcuno parla di armi bianche. Dunque Ambulanze e pattuglie che arrivano sul posto in via Milano e faticano a capire cosa stia accadendo.
Perché gli operanti si trovano di fronte la scena surreale – ma non impossibile poiché specialmente a Milano è già accaduto in passato – di gente lì convocata pèer girare un video clip musicale.
Musica rap o trap, fatta per strada. Scattano i controlli delle forze di polizia arrivate sul posto, cioè carabinieri e polizia di stato che identificano alcuni dei presenti e attivano accertamenti su cosa stia accadendo.
Nel frattempo sul posto arrivano anche due ambulanze che soccorrono un ragazzo di 25 anni trasportato in ambulanza in ospedale in codice verde, sembra per un’aggressione.
