Tragedia nei boschi di Figino Serenza: travolto da una pianta, muore un uomo di 70 anni

Un tragico incidente nei boschi si è trasformato in dramma nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 12 gennaio. Erano circa le 18.12 quando è scattato l’allarme in via Tagliamento, in una zona boschiva di Figino Serenza, nel Comasco, per quello che è stato subito classificato come un infortunio agricolo dalle proporzioni gravissime.

La dinamica

Secondo le prime informazioni, un uomo di 70 anni è stato rinvenuto privo di vita nel bosco, schiacciato dal tronco di una pianta. La dinamica esatta dell’evento non è ancora stata chiarita: non è noto se l’uomo stesse effettuando operazioni di taglio o se il crollo dell’albero sia avvenuto per altre cause accidentali.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto la centrale operativa di Areu ha inviato i soccorsi in codice rosso: sono intervenuti l’elisoccorso decollato da Como, un’auto infermieristica e un’ambulanza. Insieme ai sanitari sono giunti tempestivamente i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi del caso.

Purtroppo, nonostante la rapidità dei soccorsi, per il settantenne non c’è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul posto.

L’area è stata delimitata per permettere ai militari dell’Arma di ricostruire con precisione i momenti che hanno preceduto la tragedia.