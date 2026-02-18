Alla scoperta del borgo di Brinzio fra storia e natura

Tra racconti e leggende legati al castagno, si respirerà l’atmosfera autentica dei boschi per poi vivere una selva castanile ancora curata e produttiva

Sabato 28 febbraio, il suggestivo borgo di Brinzio ospiterà un’escursione dedicata a chiunque desideri immergersi in un percorso che intreccia natura, territorio e tradizioni popolari.

Il ritrovo è fissato per le ore 9:30 presso il piazzale Professor Cesare Musatti, accanto al cimitero comunale, per dare inizio a una camminata di circa quattro ore adatta a tutti, dalle famiglie ai camminatori più curiosi.

L’itinerario, lungo circa 8 chilometri con un dislivello contenuto di 180 metri, si snoda nel cuore del Parco Regionale Campo dei Fiori, partendo proprio dalla sede del Parco. Durante il tragitto, i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire una storica “gra”, l’antico essiccatoio che rappresenta la memoria viva della cultura contadina locale legata alle castagne.

Il cammino sarà arricchito dall’osservazione delle particolari formazioni di granofiro di Cuasso, preziose testimonianze della storia geologica dell’area, mentre racconti e leggende accompagneranno i visitatori attraverso boschi e selve castanili ancora oggi curate e produttive. L’esperienza si concluderà con un’immersione nel borgo di Brinzio, tra caratteristiche case in pietra e viuzze storiche, toccando punti iconici come il lavatoio e il laghetto, un piccolo specchio d’acqua incorniciato dal verde.

Per godere appieno dell’esperienza, si consiglia un equipaggiamento adeguato alla stagione, almeno un litro d’acqua e scarpe da ginnastica comode con un buon grip o scarpe da trekking basse.

DATA E ORARIO

Sabato 28 febbraio 2026 dalle 9.30 alle 13.30 circa

PUBBLICO

Escursione adatta a tutti, ideale per famiglie, appassionati di natura e camminatori curiosi.

RITROVO

Piazzale Professor Cesare Musatti (di fianco al Cimitero Comunale), Brinzio (VA)

https://maps.app.goo.gl/QShTmQ64uDXDiV8e8

DIFFICOLTÀ

Percorso di circa 8 km – dislivello 180 m

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO

Scarpe da trekking basse o scarpe da ginnastica comode con buon grip (non di tela), abbigliamento adeguato alla stagione, almeno 1 litro d’acqua.

BREVE DESCRIZIONE

Un percorso che unisce natura, geologia e tradizioni popolari nel suggestivo scenario del borgo del Brinzio, sede del Parco Regionale Campo dei Fiori.

Si partirà dalla sede del Parco per scoprire una storica “gra”, antico essiccatoio di castagne, memoria viva della cultura contadina locale. Lungo il sentiero sarà possibile osservare le particolari formazioni di granofiro di Cuasso, testimonianza della storia geologica della zona.

Tra racconti e leggende legati al castagno, si respirerà l’atmosfera autentica dei boschi per poi vivere una selva castanile ancora curata e produttiva.

L’escursione si concluderà con la visita al pittoresco borgo di Brinzio, tra case in pietra e viuzze storiche, con sosta al lavatoio e al laghetto di Brinzio, piccolo specchio d’acqua immerso nel verde.

CANI

Ammessi se tenuti al guinzaglio per tutta la durata del percorso.

Per informazioni e prenotazioni: info@naturalisinsubria.it – 347 825 2947

