Cena Valtellinese in Oratorio a Caronno Varesino
Il Comitato Festa parrocchiale dell’Oratorio di Caronno Varesino è lieto di invitarvi a una speciale
CENA VALTELLINESE
Una serata all’insegna dei sapori autentici della tradizione, in un ambiente caldo, accogliente e famigliare, dove stare insieme diventa il vero ingrediente principale.
Un’occasione perfetta per ritrovarsi, condividere buon cibo e trascorrere momenti di allegria in compagnia!
Menù tipico valtellinese
Antipasto “Sapori di Valtellina”
Slinzega, bresaola e formaggi tipici della tradizione
Primo piatto
Pizzoccheri valtellinesi preparati secondo ricetta tradizionale
Dolce
Torta di grano saraceno ai mirtilli
Acqua e caffè inclusi
E dopo cena… Grande Tombola con premi favolosi!
Un momento di divertimento per grandi e piccoli, con tanti premi e la gioia di condividere insieme una serata speciale.
Iscrizioni entro giovedì 5 marzo presso la cartolibreria del paese.
Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme una serata di gusto, tradizione e comunità!