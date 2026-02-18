Varese News

Cena Valtellinese in Oratorio a Caronno Varesino

Sabato 14 marzo un momento di divertimento per grandi e piccoli, con tanti premi e la gioia di condividere insieme una serata speciale

14 Marzo 2026

Il Comitato Festa parrocchiale dell’Oratorio di Caronno Varesino è lieto di invitarvi a una speciale

CENA VALTELLINESE
Una serata all’insegna dei sapori autentici della tradizione, in un ambiente caldo, accogliente e famigliare, dove stare insieme diventa il vero ingrediente principale.
Un’occasione perfetta per ritrovarsi, condividere buon cibo e trascorrere momenti di allegria in compagnia!

Menù tipico valtellinese

Antipasto “Sapori di Valtellina”
Slinzega, bresaola e formaggi tipici della tradizione

Primo piatto
Pizzoccheri valtellinesi preparati secondo ricetta tradizionale

Dolce
Torta di grano saraceno ai mirtilli

Acqua e caffè inclusi

E dopo cena… Grande Tombola con premi favolosi!
Un momento di divertimento per grandi e piccoli, con tanti premi e la gioia di condividere insieme una serata speciale.
Iscrizioni entro giovedì 5 marzo presso la cartolibreria del paese.
Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme una serata di gusto, tradizione e comunità!

18 Febbraio 2026

