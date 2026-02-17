Varese News

Lombardia

Chiuso per una notte lo svincolo di Legnano

La limitazione riguarda in realtà un solo ramo dello svincolo legnanese

A8 legnano svincolo

Una notte di limitazioni sull’autostrada A8 Milano-Varese: dalle 21:00 di venerdì 20 alle 5:00 di sabato 21 febbraio, sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in uscita per chi proviene da Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia di svincolo.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza.

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 17 Febbraio 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.