Chiuso per una notte lo svincolo di Legnano
La limitazione riguarda in realtà un solo ramo dello svincolo legnanese
Una notte di limitazioni sull’autostrada A8 Milano-Varese: dalle 21:00 di venerdì 20 alle 5:00 di sabato 21 febbraio, sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in uscita per chi proviene da Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia di svincolo.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Castellanza.
