Controlli della Finanza a Gallarate sui prodotti di carnevale: sequestrati 2mila articoli non a norma

Circa duemila articoli di Carnevale privi dei requisiti di sicurezza sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza nel corso di una serie di controlli mirati in vista delle festività.

L’attività rientra nel rafforzamento dei servizi di controllo economico del territorio avviato dalle Fiamme Gialle in occasione del periodo carnevalesco, con particolare attenzione alla vendita di prodotti destinati ai minori e potenzialmente pericolosi per la salute.

In questo contesto, la Compagnia di Gallarate ha effettuato verifiche presso esercizi commerciali che proponevano articoli per l’intrattenimento legati al Carnevale. Gli accertamenti hanno portato all’individuazione di una nota catena commerciale che, attraverso due punti vendita situati nei comuni di Gallarate e Busto Arsizio, esponeva e commercializzava prodotti sprovvisti della marcatura CE, obbligatoria in base alle norme previste dal Codice del Consumo.

Tra il materiale sequestrato figurano coriandoli, stelle filanti e dispositivi per il lancio di coriandoli. I titolari degli esercizi interessati sono stati segnalati alla Camera di Commercio per l’avvio del procedimento amministrativo, che potrà portare a sanzioni fino a un massimo di 20mila euro.

L’operazione, sottolineano le Fiamme Gialle, si inserisce nel più ampio dispositivo di tutela del mercato e dei consumatori, con l’obiettivo di garantire standard elevati di sicurezza e condizioni di concorrenza leale tra gli operatori economici.