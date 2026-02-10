Varese News

Varese Laghi

Dal liceo di Varese alla fiera di Milano: le “Tourist Angels” della Camera di commercio e Fondazione Welcome

Studenti delle scuole varesine, si occupano dello stand che presenta l'offerta turistica e le eccellenze della provincia

tourist angels bit milano

Si chiamano Chiara e Sofia e oggi è il loro turno: sono le “Tourist Angels” nello stand della Camera di commercio e Fondazione Welcome, alla Borsa Internazionale del Turismo. Uno stand quest’anno ricco di proposte, con la presenza delle eccellenze turistiche della provincia.

Chiara e Sofia frequentano la quinta e la quarta del liceo Manzoni di Varese.
Arrivano da Varese e Bodio Lomnago e si alterneranno con altre loro compagne di studi.

«Siamo contente di fare qui il percorso dell’alternanza scuola-lavoro, perché abbiamo la possibilità di stare a contatto con le persone e parlare diverse lingue. Visto che stiamo facendo un liceo con quel taglio per noi é una bella occasione».

Leggi anche

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 10 Febbraio 2026
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.