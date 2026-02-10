Dal liceo di Varese alla fiera di Milano: le “Tourist Angels” della Camera di commercio e Fondazione Welcome
Studenti delle scuole varesine, si occupano dello stand che presenta l'offerta turistica e le eccellenze della provincia
Si chiamano Chiara e Sofia e oggi è il loro turno: sono le “Tourist Angels” nello stand della Camera di commercio e Fondazione Welcome, alla Borsa Internazionale del Turismo. Uno stand quest’anno ricco di proposte, con la presenza delle eccellenze turistiche della provincia.
Chiara e Sofia frequentano la quinta e la quarta del liceo Manzoni di Varese.
Arrivano da Varese e Bodio Lomnago e si alterneranno con altre loro compagne di studi.
«Siamo contente di fare qui il percorso dell’alternanza scuola-lavoro, perché abbiamo la possibilità di stare a contatto con le persone e parlare diverse lingue. Visto che stiamo facendo un liceo con quel taglio per noi é una bella occasione».
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
fratetoc su Malpensa e Superstrada blindate per le Olimpiadi: scatta la chiusura della 336
Andrea Camurani su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
Bustocco-71 su Forti rallentamenti per neve, la situazione sulle strade in provincia di Varese
PaoloFilterfree su “Ho sfiorato il cielo”: Paolo De Chiesa racconta la sua vita dalle vittorie sugli sci al colpo di pistola al volto
PaoloFilterfree su La presidenza come feed
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.