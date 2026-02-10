Dal liceo di Varese alla fiera di Milano: le “Tourist Angels” della Camera di commercio e Fondazione Welcome

Si chiamano Chiara e Sofia e oggi è il loro turno: sono le “Tourist Angels” nello stand della Camera di commercio e Fondazione Welcome, alla Borsa Internazionale del Turismo. Uno stand quest’anno ricco di proposte, con la presenza delle eccellenze turistiche della provincia.

Chiara e Sofia frequentano la quinta e la quarta del liceo Manzoni di Varese.

Arrivano da Varese e Bodio Lomnago e si alterneranno con altre loro compagne di studi.

«Siamo contente di fare qui il percorso dell’alternanza scuola-lavoro, perché abbiamo la possibilità di stare a contatto con le persone e parlare diverse lingue. Visto che stiamo facendo un liceo con quel taglio per noi é una bella occasione».