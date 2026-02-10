Inaugurata a Milano la Bit. Il Varesotto si presenta con le sue eccellenze

«La Bit è una fiera tra le più importanti del calendario delle fiere di Milano, ma in particolare in questo momento» ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, all’inaugurazione della Bit, la Borsa Internazionale del Turismo a Milano.

«La bit s’inserisce in periodo in cui il turismo in Regione Lombardia sta crescendo in maniera esponenziale: dal 2019 l’incremento delle presenze è stato del 36%».

La Borsa Internazionale del Turismo a Milano inoltre «arriva nel periodo delle Olimpiadi, che stanno contribuendo a presentare la nostra Lombardia in tutto il mondo» ha continuato Fontana.

«I dati ci dicono che siamo visti tantissimi, che la comunicazione sta raggiungendo quella di Parigi: è un onore e un orgoglio presentare le bellezze del nostro territorio e la nostra capacità organizzativa».

Lo stand di Camera di Commercio

Lo trovate appena entrati nel padiglione 9 della Fiera. Una presenza importante proprio di fronte al grande stand di Regione Lombardia. Una scelta che consente a tanti operatori del settore del Varesotto di essere presenti con le proprie proposte turistiche.

Lo spazio dedicato alla provincia di Varese (Padiglione 11, stand – A06 A20) dal 10 al 12 febbraio a Fiera Milano – Rho racconta sia gli aspetti del territorio più legati al turismo leisure e sostenibile, sotto il brand “Varese #DoYouLake”, sia quelli del turismo sportivo, con le iniziative connesse al progetto “#Varese DoYouBike”. Il territorio varesino, infatti, è sempre più bike friendly, pronto ad accogliere gli appassionati della bicicletta con i suoi 45 itinerari, mappati per 2mila chilometri (presenti anche su Komoot), che si estendono tra ciclabili, strada e gravel.

Video emozionali e immagini del territorio saranno protagonisti dello spazio che, organizzato da Fondazione Varese Welcome, permetterà a operatori e visitatori di immergersi nella bellezza naturale, sportiva e storica della terra più a nord-ovest della Lombardia tra colline prealpine, laghi, borghi e un patrimonio artistico e paesaggistico d’eccellenza.

«Anche quest’anno – ha detto il presidente Mauro Vitiello – Camera di Commercio e Varese Welcome ha deciso di esserci, con una veste innovativa, con gli operatori del nostro territorio», in particolare quelli dello Sport.

Il patrimonio varesino si svela come un mosaico di esperienze che rigenerano lo sguardo e lo spirito. È una terra di contrasti armoniosi: dai borghi pittoreschi incastonati nei boschi ai sentieri che si aprono su panorami scenografici, fino alle salite mitiche che hanno scritto la storia del grande ciclismo internazionale. Qui la natura si respira a pieni polmoni tra parchi storici e giardini monumentali, in un viaggio che trova la sua massima espressione nell’eredità universale dei suoi quattro siti UNESCO, custodi di una cultura millenaria.

«La nostra presenza alla Bit è una presenza consolidata, ma che quest’anno raddoppia con la presenza degli operatori, che arricchiscono l’offerta del territorio» aggiunge Anna Deligios.