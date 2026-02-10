La provincia di Varese fa squadra alla Bit: hotel, imprese e progetti in vetrina

Alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, Camera di Commercio e Fondazione Varese Welcome quest’anno hanno rivoluzionato l’approccio, mettendo insieme l’offerta “Bike & Lake” con imprese d’eccellenza.

Dal 10 al 12 febbraio uno stand racconta in modo immersivo natura e siti Unesco, ma c’è anche una selezione di imprese e progetti.

Video emozionali e immagini del territorio sono protagonisti dello spazio, permettendo ai visitatori di immergersi nella bellezza naturale, sportiva e storica della terra più a nord-ovest della Lombardia tra colline prealpine, laghi, borghi e un patrimonio artistico e paesaggistico d’eccellenza.

Il patrimonio varesino si svela come un mosaico di esperienze che rigenerano lo sguardo e lo spirito. È una terra di contrasti armoniosi: dai borghi pittoreschi incastonati nei boschi ai sentieri che si aprono su panorami scenografici, fino alle salite mitiche che hanno scritto la storia del grande ciclismo internazionale. Qui la natura si respira a pieni polmoni tra parchi storici e giardini monumentali, in un viaggio che trova la sua massima espressione nell’eredità universale dei suoi quattro siti UNESCO, custodi di una cultura millenaria.

«Anche quest’anno – ha detto il presidente Mauro Vitiello – Camera di Commercio e Varese Welcome ha deciso di esserci, con una veste innovativa, con gli operatori del nostro territorio», in particolare quelli dello sport.

Il patrimonio varesino si svela come un mosaico di esperienze che rigenerano lo sguardo e lo spirito. È una terra di contrasti armoniosi: dai borghi pittoreschi incastonati nei boschi ai sentieri che si aprono su panorami scenografici, fino alle salite mitiche che hanno scritto la storia del grande ciclismo internazionale. Qui la natura si respira a pieni polmoni tra parchi storici e giardini monumentali, in un viaggio che trova la sua massima espressione nell’eredità universale dei suoi quattro siti UNESCO, custodi di una cultura millenaria.

Lo spazio dedicato alla provincia di Varese (Padiglione 11, stand – A06 A20) racconta sia gli aspetti del territorio più legati al turismo leisure e sostenibile, sotto il brand “Varese #DoYouLake”, sia quelli del turismo sportivo, con le iniziative connesse al progetto #Varese DoYouBike. Il territorio varesino, infatti, è sempre più Bike, pronto ad accogliere gli appassionati della bicicletta con i suoi 45 itinerari, mappati per 2mila chilometri (presenti anche su Komoot), che si estendono tra ciclabili, strada e gravel.

All’elenco si aggiungono oltre 50 guide cicloturistiche, la segnaletica IMBA, 34 colonnine di ricarica e 80 official point, operatori del settore bike e dei servizi dedicati alla filiera del cicloturismo pronti ad accogliere i visitatori.

BIT 2026 rappresenta per Fondazione Varese Welcome, non solo la prima fiera dell’anno, ma anche la prima fiera in cui – all’interno di un unico spazio collettivo dedicato al territorio – operatori turistici selezionati e realtà che promuovono alcuni importanti asset del territorio sono co-espositori rappresentando e presentando l’offerta turistica varesina e in particolare: Hotel de Charme (Laveno Mombello); Palace Grand Hotel (Varese); hotel Villa Porta (Luino); Botel Diffuso dei Laghi (Porto Ceresio); International Camping (Lavena Ponte Tresa).

Oltre a Fondazione Officine dell’Acqua, il progetto che ha trasformato gli antichi magazzini del porto di Laveno Mombello in un centro turistico-culturale, Archeologistics, l’impresa che accompagna alla scoperta di alcuni dei siti culturali della provincia e lo stesso progetto Varese Do You Bike.

«La nostra partecipazione alla BIT 2026 riflette la determinazione di un territorio che sa fare rete e presentarsi unito sui mercati che contano» aggiunge Vitiello, che è anche presidente di Fondazione Varese Welcome. «Lo stand di Fondazione Varese Welcome quest’anno va oltre lo spazio espositivo che illustra gli attrattori della provincia: è un laboratorio di relazioni progettato per far incontrare la domanda con l’offerta qualificata dei nostri operatori. Accompagnare le nostre imprese in questo percorso di internazionalizzazione attraverso gli incontri B2B mirati che potranno realizzare nell’area collettiva è per noi una priorità: crediamo fermamente che la sinergia tra la visione istituzionale e la concretezza del settore privato sia la chiave per valorizzare i nostri asset e rafforzare l’identità del territorio di Varese facendone conoscere le potenzialità a un pubblico sempre più attento e qualificato».

Oltre alla presenza allo stand, presidiato da guide bike e da guide turistiche professioniste, che affiancheranno i Varese Tourist Angels (studenti delle scuole secondarie di secondo grado, con l’opportunità di mettere in pratica le competenze acquisite nel percorso di studi).

«La nostra presenza alla Bit è una presenza consolidata, ma che quest’anno raddoppia con la presenza degli operatori, che arricchiscono l’offerta del territorio» aggiunge Anna Deligios.

Alla Bit è in programma, giovedì 12 febbraio alle 12 (Sala Aquarius, primo piano, centro congressi Stella Polare), una conferenza stampa a seguito della prima Assemblea dei Soci della Fondazione Varese Welcome.

In tale contesto saranno presentati i dati delle presenze turistiche della provincia del 2025 e il programma delle iniziative 2026 che la stessa Fondazione realizzerà per consolidare e incrementare il positivo trend turistico.

La partecipazione di Varese a questa manifestazione internazionale rappresenta un tassello importante per far conoscere ulteriormente il territorio come un luogo dove natura, sport, cultura e wellness si incontrano, offrendo esperienze uniche a chi cerca una destinazione autentica e ricca di opportunità.