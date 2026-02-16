Gallarate investe sul turismo. Cassani: “In Varese Welcome per valorizzare il patrimonio d’arte e cultura della nostra città”

Gallarate ha scelto di esserci fin dall’inizio. Tra i primi Comuni ad aderire alla fondazione Varese Welcome, già nel maggio 2025 – pochi mesi dopo la nascita ufficiale dell’ente avvenuta a gennaio dello stesso anno – la città ha deciso di scommettere su un progetto che punta a cambiare il modo di promuovere il territorio provinciale. Una scelta che nei giorni scorsi ha trovato la sua consacrazione simbolica nella prima assemblea dei soci della fondazione, ospitata alla Bit di Milano, la vetrina internazionale del turismo.

Non un’adesione formale, ma una precisa presa di posizione: Gallarate vuole essere protagonista nella costruzione di un sistema turistico integrato, capace di valorizzare le diverse identità della provincia di Varese.

«Scommettiamo sul nostro territorio»

A ribadirlo è il sindaco Andrea Cassani: «Gallarate è una delle città più grandi della provincia e vuole fare la sua parte all’interno della fondazione – spiega il sindaco Cassani – Ci auguriamo che l’anno prossimo, oltre ai Comuni presenti oggi, ce ne siano molti altri che, vedendo i risultati, decidano di scommettere sul nostro territorio».

Un messaggio che guarda al futuro e che parte da una convinzione precisa: per competere nel mercato turistico non basta la forza del singolo Comune, serve una regia condivisa.

Cultura, produzione, identità

Gallarate porta in dote un profilo articolato. «Offriamo ai turisti il nostro museo e le nostre opere d’arte – aggiunge Andrea Cassani – Abbiamo un patrimonio artistico importante». Il riferimento è al Ma.Ga, ma il sindaco allarga il campo: «Siamo una città produttiva e manifatturiera, una città di lavoratori che investe molto sulla cultura. Siamo l’unica città della provincia con un conservatorio statale, abbiamo musei e teatri e un’offerta cutlturale di alto livello. Un’identità che intreccia industria e cultura, tradizione e innovazione, e che può rappresentare un tassello fondamentale nel mosaico turistico provinciale». Inoltre è la città più vicina all’aeroporto di Malpensa, oltre ad essere esattamente a metà strada tra Varese e Milano, dunque in posizione strategica.

Dalla Bit un segnale di sistema

La scelta della presidenza di Fondazione Welcome di tenere la prima assemblea alla Bit non è casuale. Presentarsi uniti in uno dei principali appuntamenti del settore significa dare un segnale chiaro: la provincia di Varese vuole proporsi come destinazione coordinata, capace di mettere in rete laghi, città d’arte, natura e tessuto produttivo.

Gallarate, forte della sua posizione strategica e di un’offerta culturale strutturata, punta a giocare un ruolo da protagonista in questo percorso. L’adesione alla fondazione, già nella primavera 2025, conferma la volontà di non restare alla finestra, ma di contribuire attivamente alla costruzione di una nuova narrazione turistica del territorio.