Parte da Saronno l’Olympic Fringe Festival, un progetto itinerante della Fondazione Varese Welcome

E’ stato presentato questa mattina a Saronno l’Olympic Fringe Festival, il nuovo progetto culturale itinerante promosso dalla Fondazione Varese Welcome e dalla Camera di Commercio di Varese, in collaborazione con la Provincia e con i principali Comuni della Varesotto, tra cui Saronno, Busto Arsizio, Gallarate, Luino e Varese. Si tratta della prima iniziativa ufficiale della Fondazione, nata esattamente un anno fa.

Un festival diffuso per rilanciare le piazze e il commercio locale

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di portare cultura e spettacolo nei centri cittadini attraverso performance artistiche di alto livello ispirate all’immaginario olimpico, per rilanciare l’attrattività delle città e sostenere l’economia locale, in particolare il commercio e la ristorazione. Il festival prenderà il via il 31 gennaio proprio a Saronno, per poi proseguire nelle settimane successive toccando le principali città della provincia.

Quattro temi ispirati allo spirito olimpico

Il programma artistico ruoterà attorno a quattro tematiche: la Nascita della Fiaccola, con coreografie e giochi di fuoco che evocano le origini dei riti olimpici; la Fiera di Olimpia, che porterà in scena l’atmosfera popolare e festosa dell’antica Grecia; il Futuro delle Olimpiadi, una riflessione artistica sullo sport e il suo valore sociale e inclusivo e infine il Mito dell’Eroe, con spettacoli che mettono in scena le gesta epiche degli atleti antichi e moderni.

Tutte le performance si terranno in spazi pubblici all’aperto, con il coinvolgimento di artisti di strada e performer di rilievo nazionale.

Un progetto di promozione culturale e turistica

«La Fondazione Varese Welcom che debutta pubblicamente in occasione dei giochi olimpici invernali non nasce semplicemente per accogliere, ma soprattutto per trasformare il nostro territorio in un magnete di opportunità – ha detto Mauro Vitiello, presidente della Fondazione e della Camera di Commercio di Varese – L’obiettivo è rendere le nostre città più attrattive e generare ricadute economiche per negozi e ristoranti. Puntiamo su un investimento nella vivacità delle nostre strade, un fattore che poi si riflette a tanti livelli, dalla qualità della vita, alla bellezza dei centri urbani fino al valore del mercato immobiliare».

Il calendario del festival

Il Festival debutterà a Saronno nel fine settimana del 31 gennaio e 1° febbraio, e verrà replicato anche nel weekend seguente del 7 e 8 febbraio.

A Busto Arsizio sarà nelle giornate del 16 e 22 febbraio, a Gallarate nel fine settimana del 28 febbraio e 1° marzo, a Luino il 7 e 8 marzo e infine a Varese il 14 e 15 marzo.

«L’Olympic Fringe Festival è stato pensato come un evento diffuso, inclusivo e accessibile – è stato detto durante la presentazione che si è svolta a Villa Gianetti – Una proposta capace di unire cultura, sport e sviluppo economico locale, in una chiave originale e partecipata». Un modello da proporre anche una volta conclusa la fase dei giochi olimpici, con l’obiettivo di valorizzare il territorio, far conoscere il Varesotto anche fuori dai confini provinciali e contribuire a sostenere le attività economiche legate al commercio, alla ristorazione e all’accoglienza.