L’Olympic Fringe Festival torna a Saronno per un nuovo weekend di spettacoli in centro

Sabato 7 e domenica 8 febbraio piazze e vie di Saronno diventano nuovamente un palcoscenico a cielo aperto con teatro di strada, circo e animazioni per un fine settimana all’insegna delle emozioni olimpiche

Dopo il successo della prima tappa saronnese, che ha registrato una partecipazione numerosa e trasversale capace di coinvolgere bambini, famiglie e adulti, l’Olympic Fringe Festival torna in città per un nuovo fine settimana di spettacoli. Sabato 7 e domenica 8 febbraio il centro storico di Saronno si trasformerà di nuovo in un grande palcoscenico a cielo aperto, con un programma ricco e articolato che conferma la formula itinerante già molto apprezzata dal pubblico. (foto di Marco Giannatiempo).

I quattro temi

Spettacoli e narrazione sono articolati in quattro temi:

LA NASCITA DELLA FIACCOLA: NUMERI DI FUOCO E PIROTECNICA

Performance di fuoco e micro-pirotecnica rievocano l’origine della fiaccola olimpica: un gesto rituale che accende energia, coraggio e l’inizio di ogni percorso sportivo.

Le coreografie, luminose e avvolgenti, trasformano lo spazio in un momento collettivo che richiama la solennità della tradizione olimpica.

IL FUTURO DELLE OLIMPIADI: ARTI MISTE E CONTEMPORANEE

Il futuro delle Olimpiadi è un luogo dove discipline, tecnologia e creatività si fondono dando vita a nuove forme di gesto atletico.

Qui il gioco diventa performance, la luce diventa linguaggio e il circo contemporaneo diventa uno sguardo visionario sul domani, immaginando Olimpiadi in cui sperimentazione, movimento e meraviglia convivono in armonia.

LA FIERA DI OLIMPIA: COMICITÀ E ARTI MIMICHE

In occasione delle antiche Olimpiadi, Olimpia si animava come una grande fiera popolare: acrobati, giocolieri, buffoni e mimi trasformavano le strade in un teatro aperto, vibrante e spontaneo.

Questa tematica rende omaggio a quella tradizione, riportando la comicità nel suo luogo originario: la strada, dove l’arte incontra il pubblico senza confini.

IL MITO GRECO: ACROBAZIE AEREE

Nel mito greco lo sport era un atto sacro: un gesto capace di onorare gli dei, unire popoli rivali e celebrare l’armonia tra corpo, mente e spirito.

Questo immaginario prende vita in un percorso performativo ispirato alla potenza simbolica dell’antica Grecia e alla sua visione eroica del corpo, trasformando ogni momento in un tributo alla bellezza e alla forza dei gesti rituali.

La prima uscita ha dimostrato come il festival – organizzato dalla Fondazione Varese Welcome in collaborazione con le amministrazioni comunali delle principali città della provincia – sappia parlare a pubblici diversi, grazie a un linguaggio immediato e a performance capaci di sorprendere e divertire.

Il programma di sabato 7 febbraio

La seconda tappa prende il via sabato 7 febbraio con un pomeriggio intenso di spettacoli, in programma dalle 10.30 alle 16.10. Il punto di partenza è Villa Gianetti, da cui prenderà forma il percorso itinerante che attraverserà alcune delle piazze più centrali della città.

Le performance si sposteranno tra piazza Libertà, piazza Avis e piazza Indipendenza, alternando momenti di teatro di strada, circo contemporaneo, clownerie e animazioni. Un susseguirsi di interventi pensati per essere seguiti lungo il percorso oppure nelle singole tappe, lasciando al pubblico la libertà di muoversi e scegliere come vivere il festival.

LA FIERA DI OLIMPIA

Dalle 10:30 alle 11:00 e dalle 15:30 alle 16:10

Da Villa Gianetti – Parata tematica musicale

Una parata festosa in stile luna park, con clown, trampolieri, giocolieri, biciclette d’epoca e un carrello dei gelati che distribuisce caramelle.

Percorso: Villa Gianetti, Piazza Libertà, Corso Italia

Ore 11:50 e ore 18:00

Piazza Libertà – Il sogno di un clown

Il grande spettacolo della giornata: attorno a una luna luminosa, i performer danno vita a un racconto poetico e surreale guidato da un clown.

Ore 12:20 e ore 17:00

Piazza Avis – Il circo di Pongo

Una performance comica che unisce mimo, equilibrismo e giocoleria, tra virtuosismo e ironia ispirata ai buffoni erranti dell’antica Olimpia.

Ore 12:35 e ore 17:25

Piazza Indipendenza – Clown Fantastik

Postazione clownesca con mimo, equilibrismo e giocoleria, per incontri inattesi e momenti di comicità nel cuore della città.

Il programma di domenica 8 febbraio

Il festival prosegue domenica 8 febbraio, con appuntamenti concentrati nel pomeriggio, dalle 15.30. Anche in questo caso il centro storico sarà il cuore pulsante dell’iniziativa, con spettacoli diffusi lungo lo stesso itinerario cittadino.

La domenica rappresenta l’occasione per chi non ha potuto partecipare alla prima giornata e per chi desidera tornare a vivere l’atmosfera del festival, ritrovando nuovi artisti e performance inedite.

IL MITO GRECO

Dalle 15:30 alle 16:10

Da Villa Gianetti – Parata tematica musicale

Processione luminosa con costumi LED, trampolieri e mimo, ispirata a riti antichi e divinità danzanti.

Percorso: Villa Gianetti, Piazza Libertà, Via Portici, Via S. Cristoforo, Via Cavour, Corso Italia

Ore 17:00

Piazza Avis – Incanto

Trampoli, pole dance e mano a mano: un trittico che celebra il corpo tra forza, equilibrio e armonia aerea.

Ore 17:25

Piazza Indipendenza – Dream

Postazione con discipline del corpo eroico, che immerge il pubblico nell’universo mitico e simbolico delle performance.

Ore 18:00

Piazza Libertà – Aria Show

Spettacolo aereo con duo su doppio cerchio e luci, ispirato a miti, costellazioni e racconti epici.

Un festival che anima il centro

L’Olympic Fringe Festival conferma così la propria vocazione: portare lo spettacolo fuori dai teatri, tra la gente, rendendo le piazze luoghi di incontro, gioco e cultura. Un’esperienza che, già nella prima tappa, ha saputo creare curiosità e partecipazione, trasformando il centro di Saronno in uno spazio condiviso e vivo.