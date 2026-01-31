A Saronno è iniziato l’Olympic Fringe Festival: due giorni di festa in città aspettando la fiamma
Debutto tra acrobati, trampolieri e fiaccole per Olympic Fringe Festival, l’evento che unisce sport, cultura, performance e laboratori in occasione del passaggio della fiaccola olimpica
È iniziato questa mattina a Saronno l’Olympic Fringe Festival, l’evento organizzato dalla Fondazione Varese Welcome che unisce sport, cultura, performance e laboratori in occasione del passaggio della fiaccola olimpica. Una giornata di festa diffusa, tra piazze, strade e spazi pubblici, che proseguirà anche domani, domenica 1° febbraio, con un ricco calendario di appuntamenti.
Una città in festa per l’Olimpiade
Saronno si è svegliata animata da spettacoli, attività all’aperto e momenti di incontro pensati per coinvolgere cittadini di tutte le età. L’atmosfera è quella delle grandi occasioni, con un forte richiamo ai valori dello sport e della partecipazione, in linea con lo spirito delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.
Si replica il 7 e 8 febbraio
Il festival continuerà domenica 1° febbraio con altri eventi e spettacoli aperti al pubblico, in attesa del passaggio della fiamma olimpica mercoledì 4 febbraio. Si replica nel prossimo fine settimana con un’altra due giorni di spettacoli sabato 7 e domenica 8 febbraio.
Nell’articolo qui sotto tutto il programma di questo fine settimana:
Debutta a Saronno l’Olympic Fringe Festival: festa di sport e cultura sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio
