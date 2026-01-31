Varese News

Saronno/Tradate

A Saronno è iniziato l’Olympic Fringe Festival: due giorni di festa in città aspettando la fiamma

Debutto tra acrobati, trampolieri e fiaccole per Olympic Fringe Festival, l’evento che unisce sport, cultura, performance e laboratori in occasione del passaggio della fiaccola olimpica

Saronno - Olimpic Fringe Festival foto di Marco Giannatiempo

È iniziato questa mattina a Saronno l’Olympic Fringe Festival, l’evento organizzato dalla Fondazione Varese Welcome che unisce sport, cultura, performance e laboratori in occasione del passaggio della fiaccola olimpica. Una giornata di festa diffusa, tra piazze, strade e spazi pubblici, che proseguirà anche domani, domenica 1° febbraio, con un ricco calendario di appuntamenti.

Galleria fotografica

Saronno – La prima tappa dell’Olympic Fringe Festival 4 di 12
Saronno - Olimpic Fringe Festival foto di Marco Giannatiempo
Saronno - Olimpic Fringe Festival foto di Marco Giannatiempo
Saronno - Olimpic Fringe Festival foto di Marco Giannatiempo
Saronno - Olimpic Fringe Festival foto di Marco Giannatiempo

Una città in festa per l’Olimpiade

Saronno si è svegliata animata da spettacoli, attività all’aperto e momenti di incontro pensati per coinvolgere cittadini di tutte le età. L’atmosfera è quella delle grandi occasioni, con un forte richiamo ai valori dello sport e della partecipazione, in linea con lo spirito delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Si replica il 7 e 8 febbraio

Il festival continuerà domenica 1° febbraio con altri eventi e spettacoli aperti al pubblico, in attesa del passaggio della fiamma olimpica mercoledì 4 febbraio. Si replica nel prossimo fine settimana con un’altra due giorni di spettacoli sabato 7 e domenica 8 febbraio.

Nell’articolo qui sotto tutto il programma di questo fine settimana:

 

Debutta a Saronno l’Olympic Fringe Festival: festa di sport e cultura sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 31 Gennaio 2026
Leggi i commenti

Galleria fotografica

Saronno – La prima tappa dell’Olympic Fringe Festival 4 di 12
Saronno - Olimpic Fringe Festival foto di Marco Giannatiempo
Saronno - Olimpic Fringe Festival foto di Marco Giannatiempo
Saronno - Olimpic Fringe Festival foto di Marco Giannatiempo
Saronno - Olimpic Fringe Festival foto di Marco Giannatiempo

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.