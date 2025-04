La Provincia di Varese entra nella “Fondazione Varese Welcome”

La Provincia di Varese entra ufficialmente nella “Fondazione Varese Welcome”, promossa dalla Camera di Commercio, in qualità di socio di partecipazione. Il Consiglio provinciale, riunito questa sera, ha approvato l’adesione con un impegno economico di 15 mila euro l’anno per tre anni per promuovere lo sviluppo del turismo e valorizzare l’immagine turistica del territorio a livello nazionale e internazionale.

“Con questa adesione – commenta il Presidente della Provincia Marco Magrini – diamo continuità a una visione strategica che punta a valorizzare le nostre bellezze naturali, culturali e sportive attraverso un lavoro di rete. L’adesione a Varese Welcome ci consente di essere parte attiva in un percorso strategico che guarda allo sviluppo turistico in chiave sostenibile e con una visione di lungo periodo”.

Mauro Vitiello, Presidente della Fondazione Varese Welcome, dichiara: “Il valore della Fondazione risiede nella collaborazione istituzionale fra i vari attori della destinazione interessati ad uno sviluppo turistico condiviso che vada oltre i confini amministrativi e che consenta di avere una visione identitaria e univoca. Per questo, abbiamo voluto fortemente costituire una fondazione di partecipazione con gli enti pubblici del territorio, Provincia e Comuni in primis: un progetto del territorio per il territorio”.

Il Consiglio provinciale ha approvato l’adesione all’unanimità con immediata eseguibilità.