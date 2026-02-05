Dispersi in Valgrande: ricerche in corso per due escursionisti tedeschi
Mezzi aerei e squadre di terra del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza stanno setacciando la zona di Pian di Boit per rintracciare i due turisti tedeschi entrati in valle domenica scorsa
Ore di apprensione in Valgrande per la sorte di due escursionisti di nazionalità tedesca, un uomo e una donna, di cui non si hanno più notizie da domenica scorsa. La macchina dei soccorsi si è attivata nella giornata di oggi dopo la segnalazione dei Carabinieri Forestali del Parco, che hanno dato l’allarme per il mancato rientro della coppia. I due erano partiti con l’intenzione di raggiungere la località di Pian di Boit, ma non sono mai tornati a Cicogna, punto di riferimento per il termine dell’escursione.
Le operazioni di ricerca in quota
Le ricerche si stanno concentrando nell’area impervia della valle e vedono impegnati diversi corpi specializzati. Un elicottero della Guardia di Finanza è decollato per perlustrare la zona dall’alto, imbarcando a bordo il personale del SAGF (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza) e i tecnici del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico). Il sorvolo dell’area è fondamentale per individuare eventuali tracce dei due dispersi in una zona nota per la sua natura selvaggia e le comunicazioni difficili.
L’allarme dei Carabinieri Forestali
A far scattare le verifiche sono stati i Carabinieri Forestali del Parco, che hanno raccolto gli elementi necessari per far partire il protocollo di ricerca. «Stiamo verificando il mancato rientro di due escursionisti tedeschi entrati in Valgrande domenica scorsa – spiegano i soccorritori del Soccorso Alpino Valdossola – confermando che la destinazione dichiarata era Pian di Boit». Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità dei due o sull’equipaggiamento in loro possesso.
