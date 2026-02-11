È morto James Van Der Beek, l’attore di “Dawson’s Creek”

La televisione degli anni Novanta perde uno dei suoi volti più noti. È morto James Van Der Beek, l’attore che aveva conquistato il pubblico internazionale interpretando Dawson Leery nella serie cult Dawson’s Creek. Aveva 48 anni.

La notizia è stata diffusa oggi, 11 febbraio, dalla famiglia attraverso un messaggio pubblicato su Instagram. L’attore era malato da tempo e nel 2024 aveva reso pubblica la diagnosi di un tumore al colon.

Nato l’8 marzo 1977 a Cheshire, nel Connecticut, Van Der Beek aveva raggiunto la grande popolarità tra il 1998 e il 2003, anni in cui Dawson’s Creek divenne uno dei teen drama più seguiti della televisione, segnando un’intera generazione di spettatori.

(Foto presa da wikipedia)