È morto James Van Der Beek, l’attore di “Dawson’s Creek”

L’attore che interpretò Dawson nella serie cult degli anni Novanta aveva 48 anni. L’annuncio della famiglia sui social

La televisione degli anni Novanta perde uno dei suoi volti più noti. È morto James Van Der Beek, l’attore che aveva conquistato il pubblico internazionale interpretando Dawson Leery nella serie cult Dawson’s Creek. Aveva 48 anni.

La notizia è stata diffusa oggi, 11 febbraio, dalla famiglia attraverso un messaggio pubblicato su Instagram. L’attore era malato da tempo e nel 2024 aveva reso pubblica la diagnosi di un tumore al colon.

Nato l’8 marzo 1977 a Cheshire, nel Connecticut, Van Der Beek aveva raggiunto la grande popolarità tra il 1998 e il 2003, anni in cui Dawson’s Creek divenne uno dei teen drama più seguiti della televisione, segnando un’intera generazione di spettatori.

(Foto presa da wikipedia)

11 Febbraio 2026
